El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo. - Iñaki Berasaluce - Europa Press

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha calificado de "impecable" el papel de la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, en el debate celebrado este jueves de cara a las elecciones generales del próximo domingo, 29 de noviembre, destacando su "valentía para no dar ni un paso atrás ante un bloque reaccionario indistinguible".

Maíllo se ha expresado así en un mensaje en su cuenta de 'X', consultado por Europa Press, tras el debate entre los candidatos a la Presidencia del Gobierno del PSOE, Pedro Sánchez; el PP, Alberto Núñez Feijóo; Vox, Santiago Abascal; y Frente Amplio, Ada Colau.

El dirigente ha añadido que Colau "ha demostrado por qué hay que votar al Frente Amplio" el domingo, al haber planteado "propuestas ambiciosas para mejorar la vida de la clase trabajadora", y ha cerrado su mensaje con un llamamiento: "El domingo, a por todas y a ganar".