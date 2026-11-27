La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, en rueda de prensa. - PSOE-A

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A y vicesecretario general del partido a nivel federal, María Jesús Montero, ha resumido este jueves el debate entre los candidatos de los cuatro principales partidos en las elecciones generales del próximo domingo 29 de noviembre como "dos modelos de país frente a frente" en el que se ha podido ver "progreso frente a retrocesos" y "verdad frente a los bulos".

Montero se ha pronunciado de este modo en un mensaje publicado en sus redes sociales minutos después del debate entre los candidatos a la Presidencia del Gobierno de PSOE, Pedro Sánchez; PP, Alberto Núñez Feijóo; Vox, Santiago Abascal; y Frente Amplio, Ada Colau.

"Dos modelos de país frente a frente. El progreso frente a los retrocesos. La ampliación de derechos frente a los recortes. Y dos maneras muy distintas de entender la política", ha añadido la líder del PSOE-A, que ha reivindicado "la buena educación frente al insulto, la verdad frente al bulo y la confrontación de proyectos frente a la descalificación porque no todo vale en política".

A su juicio, "España merece un Gobierno a la altura de su ciudadanía, que mire al futuro y haga del respeto, la verdad y el diálogo su forma de entender la política".