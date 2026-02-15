Maíllo insta al Gobierno a topar precio del alquiler de viviendas: "No debemos acomplejarnos por hablar de intervención"

El coordinador federal de IU y candidato de la coalición Por Andalucía a la Junta, Antonio Maíllo, este domingo en declaraciones a los medios en Sevilla. - IU ANDALUCÍA

SEVILLA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, se ha mostrdo convencido este domingo de que "el Gobierno tiene que intervenir en la vivienda", que ha concretado en medidas como "poner topes de precios de alquiler y poner fin a los pisos turísticos".

Ha defendido que la contribución de esa medida sería "fomentar que esos pisos vayan a ser la vivienda de las familias que necesitan un precio asequible para vivir con dignidad", en declaraciones a los medios de comunicación con motivo de su asistencia a la XXIX Asamblea Provincial de IU Sevilla.

Maíllo ha asegurado que "no nos debemos acomplejar por hablar de intervención en el mercado", por cuanto ha primado frente a las exigencias empresariales del sector "el derecho a una vida feliz y una buena vida".

En un contexto político en Andalucía dominado por la celebración de elecciones al Parlamento de Andalucía previstas para el primer semestre del año ha sostenido que es el escenario para "demostrar, a través de un gobierno de izquierda como el que nosotros queremos representar, un orgullo por la defensa y el desarrollo de lo público y de lo común".

Ha precisado en este sentido el candidato de Por Andalucía que "el desarrollo de lo común no solo es la educación, la sanidad y los servicios sociales, también está la vivienda".

Ha situado el líder federal de Izquierda Unida la vivienda junto con el precio de la cesta de la compra como "dos de los grandes retos en los que hay que dar solución" para la población.

Maíllo, quien ha defendido que estos momentos percibe que "empieza un camino de mucha esperanza", ha reconocido de igual forma "una especie de dispersión o desorientación" entre el electorado acerca de las diferentes alianzas electorales que se proponen a la izquierda del PSOE, aunque se ha reafirmado en concluir que "esto va para arriba y para adelante".

El candidato de Por Andalucía ha reivindicado que IU "desde hace año y medio" viene trabajando en "una propuesta que es la única posible para desarrollar políticas de justicia social" para propiciar "conjurarse mucha gente que somos diversas, pero que nos arremangamos y estamos dispuestos a seguir luchando por un mundo mejor".

Ha señalado que "celebro que está abriéndose en el campo de la izquierda un sentido común en la línea de lo que hemos defendido siempre".

Maíllo se ha remitido a su acto de presentación del viernes como candidato a la Presidencia de la Junta por Por Andalucía para afirmar que fue "un acto formidable y lleno de optimismo, de ilusión, con un cambio de ánimo", además de destacar que la población debe convencerse "de que hay partido en Andalucía, hay disputa por qué va a ser el gobierno".