El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, atiende a los medios durante una concentración frente a la Consejería de Educación en el marco de la huelga educativa, a 23 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

SEVILLA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha comentado este lunes que "ni el que asó la manteca" se cree que la presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se haya "disculpado" con su homólogo andaluz, Juanma Moreno, tras "insultar" a Andalucía.

En un apunte en su cuenta en la red social 'X', Antonio Maíllo ha comentado así unas declaraciones que el presidente de la Junta de Andalucía ha realizado este lunes en un encuentro informativo organizado por la Cadena SER en Sevilla al hilo de la polémica generada tras unas críticas que Ayuso realizó sobre la "decadencia" de Andalucía en la "etapa del PSOE-A" en el Gobierno andaluz en el transcurso de un mitin de campaña electoral en el municipio madrileño de Móstoles.

Juanma Moreno ha explicado en ese encuentro informativo que tuvo una "comunicación" con Ayuso tras la difusión de esas palabras suyas, en la que la presidenta madrileña se remitió al vídeo de sus declaraciones para que comprobase que, "en todo momento", ella hacía "referencia exclusivamente a la etapa del Partido Socialista" en el Gobierno de la Junta.

"Y es cierto", según ha remarcado Moreno, que ha agregado que, "cuando uno ve el vídeo" de las declaraciones de Ayuso, se ve que "hace referencia claramente" a la que fue la etapa "más oscura y más dura que tuvo el Partido Socialista" en Andalucía, que "le llevó a perder las elecciones, precisamente", según ha puesto de relieve.

El presidente andaluz ha contado que Ayuso le dijo que lamentaba que le hubiera "generado un problema". "No era ni mucho menos mi intención", ha relatado Moreno que le dijo la presidenta madrileña, quien asimismo enmarcó esas declaraciones en un acto de campaña electoral en el que, además, "estaba hablándole a andaluces", y quien le incidió en señalar que "para nada" era su "intención molestar" a los andaluces.

El portavoz del grupo Por Andalucía, que la semana pasada anunció la presentación de una iniciativa parlamentaria y de una propuesta de declaración institucional para "reprobar" en el Pleno de la Cámara andaluza a Ayuso por esas declaraciones, ha criticado este lunes que, "ocho días" después de que la presidenta madrileña "insultara nuestra tierra", en referencia a Andalucía, "todo lo que tiene que decir Moreno Bonilla al respecto es que Ayuso se ha disculpado en una conversación privada".

"No se lo cree ni el que asó la manteca", ha sentenciado Antonio Maíllo para finalizar su comentario.