Maíllo (IU) llama a concurrir a las próximas elecciones andaluzas "con la mejor de las esperanzas"

LUCENA (CÓRDOBA), 18 (EUROPA PRESS)

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha llamado este jueves a concurrir a las próximas elecciones autonómicas en Andalucía "con la mejor de las esperanzas", para "revertir un gobierno, como el del Partido Popular, que no ha resuelto los grandes problemas estructurales de nuestra comunidad".

A este respecto y en declaraciones a los periodistas previas a su intervención en un acto de su organización en Lucena (Córdoba), Maíllo ha asegurado que "el sistema público de sanidad andaluza no aguanta cuatro años más de gobierno del Partido Popular", considerando que, de hecho, "el proceso de desmantelamiento, de deterioro de la sanidad pública, debe ser el vector del debate de una sociedad andaluza que tiene que pronunciarse sobre qué políticas se quieren hacer".

En este contexto, Maíllo, quien ha estado acompañado por el coordinador provincial de IU Córdoba, Sebastián Pérez, y la secretaría de Organización de IU Lucena, María del Mar López, ha afirmado que IU "va a dar todo lo mejor que tiene para construir una alternativa y una alternativa y una esperanza", de modo que "la movilización por Palestina, pero también las movilizaciones masivas en defensa de la sanidad pública son el hito de esperanza para una alternativa en Andalucía".

"Sobre eso --ha proseguido-- Izquierda Unida que tiene una responsabilidad, como una fuerza que vertebra un espacio en la izquierda alternativa andaluza, desde la voluntad que tenemos de dar lo mejor de nosotros, los mejores recursos, los mejores cuadros, las mejores referencias políticas, en esa clave de darle una altura extraordinaria al debate de Andalucía que va a tener repercusiones y que tiene repercusiones sobre el debate en España".

De este modo y a su juicio, "van a estar intrínsecamente relacionadas las cuestiones que se debatan en las elecciones andaluzas con el futuro de nuestro país", pues "Andalucía siempre ha sido una comunidad que ha determinado los ciclos electorales", considerando Maíllo que, en esta ocasión las elecciones andaluzas "van a tener una dimensión que va a trascender a la propia Andalucía, desde el protagonismo de Andalucía".