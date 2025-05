Maíllo: IU mantiene su "hoja de ruta" para la unidad en la izquierda tras la ausencia de Montero en homenaje a Anguita

CÓRDOBA 16 May. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha confirmado este viernes que "Izquierda Unida va a seguir con su hoja de ruta" a favor de propiciar "espacios unitarios" en la izquierda pese a la ausencia a última hora de la exministra de Igualdad y número dos de Podemos, Irene Montero, al acto que el pasado miércoles se celebró en Córdoba en homenaje al histórico líder de IU Julio Anguita, de cuyo fallecimiento se cumplen este viernes cinco años, y donde la también eurodiputada iba a coincidir con el propio Maíllo.

El actual coordinador de IU se ha pronunciado sobre esta cuestión a preguntas de los periodistas en una atención a medios en Córdoba al hilo del quinto aniversario del fallecimiento de Julio Anguita.

Irene Montero tenía previsto asistir a dicho homenaje el pasado miércoles, si bien unas horas antes anunció que no iba a poder sumarse al mismo, lo que frustró la posibilidad de que Maíllo y ella coincidieran en un mismo acto, lo que hubiera supuesto la primera imagen de dos destacados dirigentes estatales de IU y Podemos en un evento desde la ruptura de los morados con Sumar de finales de 2023.

Preguntado por si esta ausencia afectara a la posibilidad de que Podemos e IU acordaran una candidatura conjunta de cara a futuras elecciones, Antonio Maíllo ha señalado que Izquierda Unida "va a seguir con su hoja de ruta", y "no le va a quedar duda a la gente de izquierda que aspira a espacios unitarios para la transformación real de la vida y el aumento de derechos de que vamos a estar en los espacios donde se apueste por esa unidad".

El líder de IU ha defendido que "ese es el reflejo que ha atraído nuestra trayectoria a lo largo de la vida", y "es la propia realidad de Izquierda Unida desde que surgió hace 39 años ya", según ha abundado Maíllo, que ha señalado además que se cumplen 41 años del lanzamiento de Convocatoria por Andalucía "inspirada por Julio Anguita", que "inició ese camino".

Y "en esa trayectoria que nos ha caracterizado va a ser donde nos vamos a encontrar y con quienes quieran incorporarse", ha agregado Antonio Maíllo, que ha defendido que la "hoja de ruta" de IU "se puede compartir o no, pero indudablemente nadie duda de la voluntad de Izquierda Unida de establecer esa voluntad de unidad para resolver" cuestiones como, según ha citado a modo de ejemplo, "el reto de política de vivienda que tenemos en 2025".

En esa línea, Maíllo ha venido a sostener que "de manera fragmentada" no se puede "resolver un problema tan grave como tenemos en la sociedad española y andaluza como es el acceso a la vivienda, y si eso no se hace con un espíritu unitario, de unir todos los esfuerzos para un cambio de política, no se hace de otra forma".

"Es decir, quien quiera vender que la fragmentación es la que lleva a resolver los problemas de la gente está fuera de la realidad", ha sostenido Maíllo, que en ese punto ha reivindicado "la aspiración modesta, humilde, pero muy ambiciosa de contribuir a espacios unitarios para resolver los problemas que no pueden prorrogarse" y que "son fundamentales", así como "el espíritu de Julio Anguita" en el que "nos invocamos".