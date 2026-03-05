Maíllo (IU) no ve "ningún problema" en el envío de una fragata a Chipre porque es para "colaborar con un país de la UE"

El coordinador federal de IU y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, durante reunión con representantes de la Red Andaluza de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Parlamento de Andalucía, a 5 de marzo de 2 - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha trasladado este jueves que no ve "ningún problema" en que España vaya a enviar la fragata 'Cristóbal Colón' a Chipre tras el ataque sufrido por parte de Irán, ya que con esta iniciativa se busca "colaborar con un país de la Unión Europea".

Así lo ha indicado el también candidato de la coalición Por Andalucía a la presidencia de la Junta en las próximas elecciones andaluzas, a preguntas de los periodistas en una atención a medios al hilo de una reunión con representantes de la Red Andaluza de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Parlamento andaluz.

Antonio Maíllo ha respondido que desde IU defienden que España se salga de la OTAN porque defienden "un modelo de seguridad y cooperación europeo", un "modelo defensivo", por lo que, "cuando se trata de colaborar con un país de la Unión Europea, como es Chipre", no ven "ningún problema".

Dicho esto, ha apostillado que "lo que no puede hacer" la fragata que enviase España sería "ir a defender a las bases norteamericanas de las que están provocando la guerra". "Para eso no están los militares españoles", ha aseverado antes de incidir en la idea de que, como el envío de la referida fragata "es un elemento de disuasión y defensa de un país de la Unión Europea en el marco de defensa europeo, no tenemos ningún problema" desde IU con esa iniciativa.

Maíllo ha insistido en señalar que "el problema sería" si se enviaran fragatas para "defender" a "criminales de guerra" como, a su juicio, "son (Donald) Trump --presidente de Estados Unidos-- y (Benjamin) Netanyahu --primer ministro de Israel--, que pueden provocar una guerra mundial y de consecuencias desastrosas para la humanidad", ha advertido.

En relación precisamente a los ataques iniciados por Estados Unidos e Israel contra Irán, y al posicionamiento contrario a los mismos que al respecto ha trasladado el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, resumido en la máxima de 'No a la guerra', el dirigente de IU ha defendido que el partido al que representa forma parte del Ejecutivo central --de coalición entre el PSOE y Sumar-- "para hacer un gobierno que sea diferente a todo lo que han sido tanto gobiernos del Partido Socialista en otros periodos históricos como del Partido Popular" (PP).

"Por lo tanto, el elemento diferenciador de esta política tiene un nombre, que es precisamente quienes nunca formamos parte del bipartidismo y somos el elemento de diferenciación política gracias al cual se desarrollan estas políticas, por fin, en las que España se reconcilia con su propia sociedad", que es "profundamente pacifista", ha abundado el coordinador federal de IU.

Maíllo ha apelado entonces a "un sentido común que atraviesa y va más allá de quienes apoyan al Gobierno", y que incluye, según ha agregado, a "sectores votantes del PP", que cree que "son coincidentes" con la posición de "no uso y no permitir el uso de las bases norteamericanas --de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) para la guerra".

ESPAÑA, "EN EL LADO CORRECTO"

El dirigente de IU ha insistido en defender así que España se sitúa "en el lado correcto" de la historia, y desde la formación que dirige están "orgullosos de pertenecer a un gobierno que está" en esa ubicación, que "se convierte en faro de referencia internacional y de esperanza en la construcción de la paz".

Ha añadido que IU "celebra 40 años" de historia "precisamente al calor de un referéndum por la salida de España de la OTAN", que "tenía el lema de 'OTAN no, bases fuera'", y ahora "siente cómo la Historia le está dando la razón, y el tiempo nos está dando la razón, y también nos da la razón el sentir con satisfacción que hay un Gobierno que dignifica a nuestra sociedad y a nuestro pueblo, y además lo pone en el frontispicio de la nobleza humana en el ámbito mundial y europeo", ha añadido.

Maíllo ha concluido valorando que "hay mucha gente europea que ve a España y al Gobierno" central "en esta clave", y con eso no se refiere "sólo al presidente (Pedro) Sánchez, sino a todos los miembros del Gobierno y, por supuesto, a los que forman parte del Gobierno de Sumar", que incluye a "Por Andalucía e Izquierda Unida", según ha remarcado para concluir.