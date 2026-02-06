Maíllo (IU) urge a la UE una "posición firme" frente a la "nueva estrategia de asfixia económica" de Trump sobre Cuba

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, atiende a los medios en Sevilla. - IU ANDALUCÍA

SEVILLA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha criticado este viernes la "nueva estrategia de asfixia económica" que, según ha censurado, aplica la administración estadounidense gobernada por Donald Trump sobre Cuba, al tiempo que ha considerado que la Unión Europea (UE) debería adoptar una "posición firme" contra el "bloqueo" estadounidense sobre la isla.

Son ideas que el también candidato de la coalición Por Andalucía a la presidencia de la Junta en las próximas elecciones autonómicas ha compartido en una atención a medios en el marco de una reunión con alcaldes que ha mantenido en la sede de IU Andalucía en Sevilla.

Antonio Maíllo ha subrayado que el "momento tan difícil" que atraviesa la isla de Cuba "duele mucho en España" en general, "y en Andalucía" en particular, "por los lazos solidarios y humanos que nos unen".

Dicho esto, ha cargado contra el "nuevo ataque de Trump, de un fascista que antepone políticas arancelarias como forma de ahogar una economía ya de por sí muy complicada", según ha advertido el dirigente de IU, que ha acusado al presidente estadounidense de "mantener el bloqueo criminal que ataca sobre todo a la población cubana, que se ve en la mayor de las dificultades de afrontar el día a día".

Se trata, según ha agregado, de un bloqueo que "ahora mismo se agudiza por la nueva estrategia de asfixia económica desde que se ha paralizado la venta de petróleo en Venezuela", y ante la que "la actitud solidaria de México no va a ser suficiente para compensar esa pérdida de llegada de petróleo fundamental para el funcionamiento de la economía cubana", ha abundado.

El dirigente de IU --formación integrada en el grupo Sumar en el Congreso de los Diputados-- ha explicado que dicha coalición ha presentado una proposición no de ley en la Cámara baja en la que se insta "a que la Unión Europea adopte una posición firme", y que "se reclame el fin del bloqueo", así como se defiende que "la política arancelaria no puede ser una política para asfixiar a países soberanos".

Finalmente, Maíllo ha abogado por "reivindicar la necesaria colaboración con países que pueden llegar a una crisis humanitaria de incalculables consecuencias, y sobre las que el Gobierno de España tiene que ser solidario", según ha indicado para finalizar.