Maíllo llama a la "movilización" contra la nueva Ley andaluza de Universidad y aspira a "derogarla"

El coordinador federal de IU y candidato de la coalición Por Andalucía a la Junta, Antonio Maíllo, en una reunión con el Sindicato de Enseñanza de CCOO Andalucía. - IU ANDALUCÍA

SEVILLA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato a la presidencia del Gobierno andaluz por la coalición Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha realizado este miércoles un llamamiento a la ciudadanía a "movilizarse" frente al proyecto de Ley de Universidades para Andalucía (LUPA), que encara la recta final de su tramitación parlamentaria, y se ha comprometido a "derogar" esta norma del Gobierno del PP-A si finalmente se aprueba en la Cámara autonómica, en el caso de que Por Andalucía llegue al Gobierno de la Junta tras las elecciones que se celebrarán en la comunidad este año 2026.

Así lo ha indicado Antonio Maíllo en una atención a medios convocada al hilo de una reunión que ha mantenido en la sede de IU Andalucía en Sevilla con una delegación de la Federación de Enseñanza de CCOO Andalucía para "afrontar" dicha Ley de Universidades que, en su opinión, conlleva "una privatización descarada" del sistema público y "una adaptación del 'ayusismo' madrileño en Andalucía".

Es "un ataque como nunca ha habido en la autonomía andaluza contra las universidades públicas y la educación superior, y una apuesta descarada en favor de los 'chiringuitos' que el Gobierno del PP y Moreno Bonilla ha ido autorizando a lo largo de estos años en Andalucía", según ha abundado el candidato de Por Andalucía.

Maíllo ha lanzado "una advertencia a la sociedad andaluza" sobre "las consecuencias que eso tiene para el acceso de la mayoría social y de los hijos de trabajadores de Andalucía a la universidad pública y la enseñanza superior", y ha remarcado que Por Andalucía va a "votar en contra de esta ley que ataca el corazón de la educación superior, que deteriora la universidad pública como ha deteriorado la propia sanidad pública en Andalucía".

El dirigente de IU ha enmarcado este proyecto de ley en la dinámica de "privatización obsesiva" en la que, a su juicio, está inmerso el Gobierno del PP-A de Juanma Moreno, que "está aplicando las políticas de la Comunidad de Madrid y del Gobierno de (Isabel Díaz) Ayuso de manera más acelerada, porque ya le han abierto el campo y tienen expedito un proceso de privatización que va en contra de lo que es el modelo autonómico en Andalucía".

Maíllo ha avanzado que la coalición Por Andalucía no sólo va a oponerse "a que esta ley se apruebe", sino que además ha adquirido con CCOO y "con la sociedad andaluza" en general el "compromiso" de "derogar" esta ley "si se aprueba, como todo apunta" que así será en virtud de la mayoría absoluta del PP-A en el Parlamento, en el caso de que Por Andalucía llegue al Gobierno de la Junta.

El candidato ha subrayado así el compromiso también de la coalición Por Andalucía de "recuperar, a través de una ley de universidad pública", la "defensa" y el "blindaje de financiación pública" para la "dignidad de la educación superior, que es fundamental en Andalucía, que aporta el 3% del PIB" regional, según ha subrayado.

"Queremos aspirar a que su financiación llegue a la histórica aspiración del 1%, y cumplir con los acuerdos que Moreno Bonilla llega con los rectores y ni siquiera cumple", ha añadido el dirigente de IU, que ha realizado "una llamada de movilización contra esta ley", y a "utilizar todos los resortes" contra ella, con "recursos" como su "paralización" por parte del Gobierno de España "si se ve que va contra la normativa básica, para que esta ley no se ponga en práctica en Andalucía", según ha agregado.