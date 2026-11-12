Maíllo llama a "la remontada" el 29N y destaca "la valentía" del Frente Amplio: "Somos la izquierda que se arremanga"

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, en el acto de inicio de campaña del Frente Amplio en Sevilla. - EUROPA PRESS

SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha defendido el papal "relevante y diferenciador" del Frente Amplio para "revalidar un gobierno progresista" en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. Se ha mostrado confiado en conseguir una "remontada como la de 2023" en unas elecciones que ha definido como "las más abiertas de la historia".

"Somos la izquierda que se desgasta en el ejercicio del gobierno para transformar en forma de medidas en favor de la clase trabajadora, como lo hemos demostrado hasta ahora. Las medidas más audaces que se han tenido han sido y tienen el sello de las organizaciones que ahora formamos el Frente Amplio", ha subrayado Maíllo en el acto de inicio de campaña en Sevilla.

En esta línea, el coordinador federal de IU ha puesto en valor el "ambiente de esperanza" tras la huelga general del 11 de noviembre poniendo el foco especialmente en los jóvenes. "Quien siga diciendo que los jóvenes son de extrema derecha, vive fuera de la realidad", ha aseverado a la par que ha apelado a traducir ese "éxito" en las urnas.

Maíllo ha llamado a "estar a la altura de la responsabilidad histórica" en lo que ha calificado como "un escenario de disputa frente a la extrema derecha". Una derecha de la que ha asegurado que "se está poniendo nerviosa" haciendo referencias a los "insultos vomitivos" de las últimas semanas.

"Ese nerviosismo de la derecha es la señal de que hay remontada y en Andalucía vamos a contribuir a esa remontada", ha remarcado. Asimismo, Maíllo ha destacado el papel de la coalición para la aprobación de los reales decretos de vivienda, que este jueves han sido validados por la Diputación Permanente del Congreso, así como la subida del Salario Mínimo Interprofesional.

"El voto útil es forzar a que desde la trayectoria, la legitimidad y la autoridad que tiene el Frente Amplio y los candidatos y candidatas que lo conforman, saber que necesitamos movilización en la calle, pero también necesitamos una cosa, valentía en las instituciones. Y los candidatos que van en las listas del Frente Amplio garantizan esa valentía en las instituciones", ha subrayado.

El también portavoz de Por Andalucía ha estado acompañado del cabeza de lista al Congreso por Sevilla, Enrique Santiago, y la número dos de la candidatura en la Cámara Alta, Engracia Rivera. El acto ha tenido lugar en el interior de la Casa de las Sirenas de Sevilla ante la lluvia que ha impedido que tenga lugar en su exterior.

Santiago ha destacado el papel de los partidos del Frente Amplio en el gobierno de coalición actual frente a una izquierda que "prefiere quedarse poniendo tweets y clamando". "Tenemos un programa para que a la gente no le falte de nada. Vivienda, salarios, pensiones, todo lo que es imprescindible que vayamos mejorando. En eso va a basar nuestras propuestas y en el fortalecimiento de los servicios públicos, que no son para ser vendidos, que no son para hacer negocio con ellos, que es dinero de todo el mundo", ha destacado.