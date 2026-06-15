PSOE-A cree que Moreno busca tener "resuelto" su pacto con Vox "antes del 15 de julio para irse de vacaciones tranquilo"

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, en una atención a medios. (Foto de archivo). - PSOE-A

SEVILLA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha incidido este lunes en augurar que el presidente de la Junta de Andalucía en funciones y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, "no va a tener ningún problema en pactar con Vox para mantenerse en el sillón" de jefe del Ejecutivo andaluz, así como ha apuntado que quiere tener "resuelto" ese acuerdo "antes del 15 de julio" para irse después "de vacaciones" de verano "tranquilo".

Así lo ha señalado María Márquez en unas declaraciones difundidas este lunes por el PSOE-A en las que ha partido de la premisa de que "al moderado" de Juanma Moreno "se le cayó la careta", y ha aseverado que "todo el mundo sabe que no va a tener ningún problema en pactar con Vox para mantenerse en el sillón" de presidente de la Junta, que "es lo único que le interesa", según ha apostillado.

"Ya lo hizo hace ocho años esperando una llamada de (Santiago) Abascal --líder nacional de Vox-- e intercambiando los derechos de las mujeres por su sillón", ha abundado la representante del PSOE-A antes de reafirmarse en vaticinar que Moreno "se va a entender con Vox", y en opinar que "lo que están haciendo hasta ahora" los dirigentes del PP-A y dicha formación "es puro teatro" tras las elecciones autonómicas del 17 de mayo, en las que el PP-A ganó con 53 escaños, dos menos de los que marcan la mayoría absoluta en el Parlamento andaluz.

Dicho esto, María Márquez ha señalado que ambos partidos quieren tener "resuelto" su acuerdo "antes del 15 de julio, porque Moreno Bonilla se tendrá que ir de vacaciones, como todos los años", ha apostillado antes de criticar, al hilo de ello, que el presidente de la Junta fuera el año pasado "incapaz de dar la cara" ante la "situación gravísima" que se vivió en la comunidad autónoma con los incendios forestales que se registraron en ella.

"POLÍTICAS DE DERECHA" DE MORENO

Tras señalar que Moreno "lo que quiere es asegurar su sillón e irse de vacaciones tranquilo", ha apuntado que "Andalucía no ha necesitado un pacto del Partido Popular con Vox, ni Moreno Bonilla ha necesitado a la extrema derecha para hacer políticas de derecha", ya que, según ha agregado, lo que se viene "sufriendo" en Andalucía durante "todos estos años" de gobierno del PP-A es "un destrozo, un deterioro de los servicios públicos", porque el presidente de la Junta "ha aplicado políticas de derecha que han destrozado" servicios públicos.

Así, María Márquez ha acusado al Gobierno de Moreno de haber "destrozado la sanidad y la educación públicas", de haber "generado el drama tan grave del cribado del cáncer de mama en Andalucía", de que "la gente" no tenga "una asistencia a la dependencia digna", de que no haya "vivienda pública" en esta comunidad, y de que los trabajadores autónomos estén "absolutamente asfixiados en sus tareas diarias".

"Andalucía no ha necesitado de un pacto con Vox para sufrir las consecuencias de la política de la derecha", ha incidido en sentenciar la vicesecretaria general del PSOE-A, para quien dicho pacto que cree que el candidato del PP-A alcanzará con Vox será "una excusa más que va a tener Moreno Bonilla para seguir destrozando los servicios públicos y seguir generando una brecha de desigualdad cada vez mayor entre andaluces de primera y de segunda".

La dirigente socialista ha instado además a PP-A y Vox a ir "contando qué es lo que están hablando", y en esa línea ha criticado la "falta de transparencia" que, en su opinión, están protagonizando ambas formaciones, y que ha tachado de "falta de respeto a los andaluces".

Finalmente, María Márquez ha trasladado el compromiso del PSOE-A de "seguir poniéndole voz a los problemas de los andaluces y a la gente de esta tierra que se está viendo perjudicada y dañada gravemente en su vida diaria, en sus sueños, en sus futuros, en sus proyectos de vida por culpa de la privatización de los servicios públicos y de una política de derecha que daña claramente la igualdad de oportunidades", según ha sentenciado para finalizar.