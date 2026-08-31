Maíllo pide a la Junta que "acoja a cuantos inmigrantes sean necesarios para destensar la situación en Ceuta"

El portavoz del G.P Por Andalucía, Antonio Maíllo Cañadas atiende a los medios en el Parlamento de Andalucía. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz de Por Andalucía en el Parlamento andaluz, Antonio Maíllo, ha anunciado la presentación en la cámara autonómica de una iniciativa en la que se pide a la Junta que "asuma, recoja y acoja a cuanto inmigrantes sean necesarios para destensar la situación en Ceuta".

"El turismo solidario se demuestra con acciones solidarias y las acciones solidarias se demuestran con una cosa, que es que hay que acoger y cumplir la ley", ha afirmado este lunes en una atención a los medios en referencia a la visita del presidente de la Junta, Juanma Moreno, a Ceuta.

Maíllo ha defendido que los menores "tienen que ser acogidos sin dilación", al mismo tiempo que ha remarcado que "se debe acoger a todos aquellos que tienen trámites de expedientes de asilo y de atención humanitaria". "La solidaridad se demuestra andando y actuando, no se hace con una instrumentalización partidista y obscena como está haciendo el Partido Popular con las movilizaciones sobre Ceuta", ha insistido.

En esta línea, el portavoz de Por Andalucía ha confirmado que su grupo no participará en el acto de izado de la bandera de Ceuta en el Parlamento andaluz, previsto para el próximo miércoles 2 de septiembre. Asimismo, la formación ha asegurado que no estará presente en las manifestaciones convocadas en los ayuntamientos esa misma jornada.

"No vamos a estar en las manifestaciones que ha convocado el Partido Popular y que las quiere convocar y que la ha convocado con Vox para situar el marco de un debate xenófobo, un debate racista, un debate clasista y un debate que no tiene nada que ver con la solidaridad de Ceuta", ha subrayado.

En este sentido, ha criticado la convocatoria por parte de la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García-Pelayo. "Ha demostrado ser un peón de Feijóo con su actitud unilateral, sin convocar a los órganos de la propia FEMP", ha señalado.

"Izquierda Unida va a estar en manifestaciones que apoyen la convivencia en Ceuta y manifestaciones que rechacen el racismo, el clasismo, la xenofobia y la exclusión", ha reafirmado.

Sobre la petición del vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, de reunir a la comisión de seguimiento del pacto de gobierno con el PP, Maíllo ha asegurado que no representa "una disidencia" dentro del ejecutivo andaluz.

"Están intentando escenificar, veremos qué. Lo que nos preocupa es que el Partido Popular y Vox han hecho una misma estrategia, aprovechar la crisis de Ceuta para desestabilizar el gobierno, para situarse en el marco internacional obedeciendo a la internacional ultra y teniendo un perfil bajo a Marruecos porque se lo ha dicho el gobierno de Israel y Estados Unidos", ha indicado.

Ante esta situación, Maíllo ha insistido en que desde su formación "van a fomentar y a atender las peticiones de diálogo que hacen en determinados sectores ceutíes, las peticiones de llamada a la convivencia y de condena de toda actuación de violencia de las asociaciones que están trabajando con los migrantes".