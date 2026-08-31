El Ayuntamiento de Los Palacios (Sevilla) gobernado por IU convoca una concentración por Ceuta este martes

Archivo - El alcalde de Los Palacios y Villafranca (Sevilla), Juan Manuel Valle. - AYUNTAMIENTO DE LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA (SEVILLA), 31 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca (Sevilla), gobernado por Izquierda Unida (IU), ha convocado una manifestación para expresar "su total apoyo al pueblo ceutí, a sus instituciones y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", este martes, 1 de septiembre.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, la Junta de Portavoces ha acordado convocar una concentración en apoyo al pueblo de Ceuta, que tendrá lugar este martes 1 de septiembre, a las 20,00 horas, en la Plaza de Andalucía.

En este sentido, han rechazado cualquier actuación que atente contra la integridad territorial de España, al tiempo que han reclamado al Gobierno una respuesta "ágil" que permita recuperar la normalidad en Ceuta, desde el consenso, la cooperación institucional, la solidaridad y el respeto.

Asimismo, el Ayuntamiento palaciego ha manifestado su rechazo a cualquier forma de violencia y confrontación, especialmente a aquellas actuaciones que están promoviendo determinados "sectores ultras" que contribuyen a "incrementar la tensión social".

En esta línea, el comunicado ha defendido que la situación que atraviesa Ceuta requiere soluciones, serenidad y responsabilidad, y no actuaciones que puedan generar "mayor división" entre la ciudadanía.

PSOE Y IU SE OPONEN A LA CONCENTRACIÓN

Precisamente, el Consistorio ha indicado que la convocatoria ha nacido de la voluntad de ofrecer una respuesta institucional conjunta, "especialmente después de la controversia generada en torno a una convocatoria no consensuada de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)".

La administración ha considerado que la compleja situación que se está viviendo en Ceuta merece una respuesta "desde la unidad del país y desde la unidad de todas las fuerzas políticas democráticas, dentro del marco de la Constitución, las leyes españolas y el Derecho internacional y con pleno respeto y garantía de los Derechos Humanos".

"Sí al apoyo al pueblo de Ceuta y a sus instituciones. Sí a la defensa de la integridad territorial de España. Sí al diálogo, al consenso y a la convivencia. Sí a la cooperación entre las instituciones para ayudar al pueblo ceutí. Sí a la unidad de España y a la respuesta conjunta de todas las administraciones públicas", han añadido, a la vez que han invitado a la ciudadanía a acudir a la concentración para trasladar "desde el respeto y la convivencia democrática", su solidaridad y apoyo al pueblo caballa.

Así, Los Palacios y Villafranca se ha sumado a la ruptura planteada también por el Ayuntamiento de Espartinas, gobernado por el PSOE, donde también contarán con una protesta en defensa de Ceuta. Por su parte, el PSOE de Andalucía ha llamado a la "responsabilidad, cooperación y responsabilidad", ante el "uso partidista" por parte del PP de estas concentraciones, que han considerado "realmente" son contra Pedro Sánchez.

Misma postura que ha adoptado el coordinador federal de IU, Antonio Maillo, quien ha señalado este mismo lunes que su formación no participará en las concentraciones de la FEMP en apoyo a Ceuta, ni en el izado de bandera en el Parlamento.