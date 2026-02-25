Maíllo presentará el viernes en Córdoba el proyecto de Por Andalucía como "única alternativa al modelo del PP"

Antonio Maíllo (4º dcha.), en la Plaza de la Corredera de Córdoba junto a otrros dirigentes de de IU, en una imagen de archivo. - IU

CÓRDOBA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Córdoba acogerá el próximo viernes, a partir de las 19,00 horas, un acto público en la Facultad de Ciencias del Trabajo en el que el candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo, presentará y expondrá las principales líneas de un proyecto que, según la coalición, "es la única alternativa real al modelo del PP en Andalucía".

En este sentido y a través de una nota, desde Por Andalucía han señalado que este acto supone "un punto y seguido de cara a las elecciones autonómicas", y han destacado que "la ciudadanía cordobesa podrá conocer un proyecto sólido, de unión de la izquierda, que lleva años defendiendo en el Parlamento andaluz los intereses de esta provincia".

La coalición ha criticado que el actual Gobierno andaluz del PP "ha llevado a Andalucía a una situación de deterioro evidente de los servicios públicos". Así, en materia sanitaria han recordado que "los hospitales están cada vez más debilitados, las listas de espera no dejan de crecer y la atención primaria en la provincia se sitúa ya en torno a los 20 días".

Además, desde Por Andalucía han recordado "el caos que se vivió en los cribados del cáncer de mama, una situación que salió a la luz hace meses gracias al trabajo de la asociación Amama, que denunció retrasos y desorganización en las citas". Para la coalición, "es fundamental que la ciudadanía tenga presente lo que ocurrió, porque la detección precoz no puede depender de la presión social ante la falta de planificación de la Junta".

En educación, han criticado que "se siguen recortando líneas en la pública mientras se bloquean ciclos formativos y grados de FP en centros públicos para favorecer a la privada", mientras que, en dependencia, han calificado la situación de "insostenible", recordando que "cada día mueren en Córdoba tres personas sin haber recibido la ayuda que les correspondía en situación de vulnerabilidad".

También han señalado que "la falta de inversión en infraestructuras y comunicaciones y el avance de la despoblación están condenando a la provincia a la pérdida de oportunidades". Frente a ello, han asegurado que van a "apostar decididamente por la industrialización de Córdoba, por fortalecer nuestro tejido productivo y generar empleo estable y de calidad para que la gente tenga la oportunidad real de quedarse en su tierra y desarrollar aquí su proyecto de vida".

Por Andalucía defiende "un modelo totalmente distinto, que apueste por lo público como garantía de derechos y de igualdad". En este sentido, han avanzado que va a "ejecutar el dinero que existe, a hacer que las inversiones lleguen al territorio y a poner en marcha planes de empleo vinculados a un desarrollo sostenible y con futuro".

La coalición reivindica, igualmente, "una comunidad comprometida con el medio ambiente, que garantice la igualdad en el acceso a los recursos y que blinde los derechos de las mujeres desde políticas feministas firmes". Del mismo modo, han insistido en que "es imprescindible revertir el deterioro de la educación pública y poner orden en la ayuda a la dependencia".

Desde Por Andalucía subrayan también que serán "el freno necesario frente al avance de la ultraderecha y sus mensajes xenófobos, racistas e individualistas", y han añadido que "la izquierda andaluza siempre ha trabajado por y para garantizar los derechos de la mayoría social y de la clase trabajadora".

El acto contará con la participación de representantes de todas las fuerzas que integran la coalición (Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Alternativa Republicana), así como de la candidata por Córdoba, Rosa María Rodríguez.

Por último, desde la coalición han animado a la ciudadanía a "acudir masivamente", a las 19,00 horas del viernes a la Facultad de Ciencias del Trabajo, que será "el espacio donde demostrar que Córdoba quiere darle la vuelta a la Junta de Andalucía y construir un futuro digno para nuestra provincia".