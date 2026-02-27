Maíllo rechaza el "blanqueo de la figura" de Juan Carlos I, "defraudador fiscal convicto y confeso"

El coordinador federal de IU y candidato de Por Andalucía a las elecciones andaluzas, Antonio Maíllo, en la Plaza de las Tendillas de Córdoba este viernes, 27 de febrero de 2026. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha criticado este viernes el "blanqueo de la figura de Juan Carlos I" que, en su opinión, se está dando esta semana al hilo de la desclasificación de documentos relativos al golpe de Estado frustrado del 23 de febrero de 1981, y ha aseverado que el padre del actual rey Felipe VI es "un defraudador fiscal convicto y confeso".

Así lo ha indicado el también candidato de Por Andalucía a la Junta en las próximas elecciones autonómicas en una atención a medios durante una visita a Córdoba, y en respuesta a preguntas de los periodistas sobre las declaraciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, abogando por el regreso a España del Rey emérito, que desde agosto del año 2020 reside en Abu Dabi.

Antonio Maíllo ha señalado, al hilo de la referida desclasificación de documentos del 23-F, que si España "quiere ser un país plenamente democrático, o con los estándares democráticos de otros países", la documentación clasificada "no puede ser troceada o sacarse a la voluntad del gobernante, sino con una ley en procedimiento de información clasificada que estamos deseando que se apruebe y que, por tanto, establezca un plazo mucho más reducido, de 20, o a lo sumo de 30 años, en algunos documentos para su desclasificación".

Además, el dirigente de IU ha advertido de que, según "los historiadores", hay "muchos documentos" en relación al 23F que "no están, que no aparecen" entre los desclasificados, por lo que "ha habido una limpieza" entre dichos archivos, según ha señalado.

Finalmente, Antonio Maíllo ha aseverado que "no hay documento blanqueador de Juan Carlos (de Borbón) que borre la vergüenza que nos ha supuesto como país de que el jefe del Estado, y única persona que tiene nombre y apellido en la Constitución de 1978, haya dado ese ejemplo de depredador y defraudador fiscal que ha avergonzado a la sociedad española".