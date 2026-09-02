Maíllo señala que el informe policial sobre Ceuta avalaría su tesis de la "evidente conexión" de Marruecos con la crisis

El coordinador federal de IU y portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Antonio Maíllo, en rueda de prensa en el Parlamento. - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

SEVILLA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha subrayado este miércoles que el informe de la Policía en el que se atribuye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad marroquíes la entrada masiva de migrantes en Ceuta ocurrida los pasados 30 y 31 de julio avalaría su tesis de que es "evidente" la "conexión" que ha tenido el Reino de Marruecos con esa crisis.

Así lo ha puesto de relieve el también portavoz del grupo Por Andalucía en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz, en Sevilla, y a preguntas de los periodistas sobre el informe que el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif), la unidad de inteligencia dependiente de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, habría remitido a la Audiencia Nacional en ese sentido, según ha adelantado 'El Español'.

"Es evidente que Marruecos ha estado siempre" en esta crisis, ha aseverado Antonio Maíllo, quien ha remarcado que, como coordinador federal de IU, lleva desde el pasado 6 de agosto "diciendo que era un error no contemplar lo que es una evidencia, la responsabilidad de Marruecos en esta crisis" vivida en Ceuta, de forma que "no se puede mirar a otro lado, y es un error no hacerlo".

Y "si se confirman las gravísimas informaciones que aparecen en un informe policial que no se dio al ministro de Interior ni al presidente del Gobierno, estamos hablando de algo que yo ya había adelantado en un artículo ayer (este martes) y en entrevista en el mes de agosto", y es que "hay terminales en la estructura del Estado que funcionan al margen y en paralelo, y con deslealtad, si se confirma, con los Gobiernos legítimos", ha advertido Maíllo.

En ese punto, el líder de IU ha señalado que "el problema de ese informe policial es que no llegó al ministro del Interior", Fernando Grande-Marlaska, al que "tenía que haber llegado", de forma que "si esto se confirma, es que hay una insuficiencia de información al Gobierno y eso tiene que aclararse", ha incidido.

En todo caso, Maíllo también se ha reafirmado en señalar que las "tesis" que se plasmarían en ese informe son las que algunos, como él, llevan "defendiendo desde hace mucho tiempo", y que pasan por considerar que "hay una conexión del Gobierno marroquí en la crisis evidente", porque "no se mueve una hoja en Marruecos sin que lo sepa el Gobierno" de dicho país, y "no se mueven entre 70.000 y 80.000 personas yendo a la frontera de Ceuta en camiones, andando de manera masiva sin que se detecte" previamente.

También ha señalado que "la respuesta que han dado países como Estados Unidos o Israel, o Italia, evidencia que aquí hay mucha gente que quiere beneficiarse, o mucha ganancia de pescadores en el río revuelto", y "lo que sería grave es que se confirme que el ministro del Interior no sepa qué ha pasado porque alguien no le ha enviado la información que tenía a mano".

Dicho esto, Maíllo ha apuntado que, "independientemente de eso, lo que es evidente es que es un error" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "no asuma que hay una responsabilidad en el Gobierno de Marruecos" sobre lo ocurrido en Ceuta, que en IU entienden que es "una responsabilidad de carácter criminal, porque ha provocado nada más y nada menos que 145 muertes de inocentes", según ha añadido.

POSIBLE EXIGENCIA DE "RESPONSABILIDADES Y CESES"

A preguntas de los periodistas, el líder de IU ha señalado también que, al hilo del referido informe, "tiene que haber responsabilidades y ceses", al tiempo que evidenciaría que "hay terminales de las Fuerzas de Seguridad del Estado que están funcionando en paralelo, y cuyas actuaciones no son leales al Gobierno y a quien debe".

"Si lo que ha publicado 'El Español' es lo que ha ocurrido de verdad, tenemos un problema que cambia mucho las tornas con respecto a la comparecencia de mañana (este jueves) del presidente (Pedro) Sánchez y con respecto a la realidad de un Gobierno que tiene que informar con transparencia y monitorizar todo lo que ha ocurrido en esa crisis", ha comentado Maíllo, que ha sostenido que "si se confirma que la Policía ha sido desleal con el Ministerio del Interior, tendrá que dimitir el director general de la Policía, y si se confirma que el Ministerio del Interior tuvo esta información y no la tramitó, pues tendrá que asumir la responsabilidad el ministro del Interior".

"Aquí las cuentas están muy bien saldadas", ha añadido Maíllo, quien también ha llamado la atención acerca de que los presidentes nacionales del PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, respectivamente, "callan y tienen un perfil bajo ante Marruecos" en relación a esta crisis.

El representante de IU ha considerado finalmente que, en su comparecencia de este jueves en el Congreso de los Diputados, "el presidente del Gobierno tiene una oportunidad para ser transparente, esclarecer de una vez todos los hechos, monitorizar las incidencias y los sucesos producidos, y también evidenciar la responsabilidad de un Estado soberano vecino --en alusión a Marruecos-- con el que deseamos tener buena vecindad, con quien deseamos tener una relación extraordinaria con su pueblo", pero que tiene a "un Gobierno sátrapa", según ha remachado.