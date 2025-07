Maíllo subraya que IU lidera la alianza electoral de la izquierda en Andalucía y quien no esté "tendrá que explicarlo"

SEVILLA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha asegurado este martes sobre la confluencia en Andalucía de los partidos a la izquierda del PSOE para una alianza electoral que "la hoja de ruta está diseñada, hay que cumplirla y no se puede demorar más".

Ha considerado que en el caso de Andalucía hay una delegación de IU como organización federal en IU Andalucía y, por ello, "es Toni Valero, el coordinador de Andalucía, quien lidera este proceso de propuesta".

Se ha mostrado convencido de que se avance hacia "un espacio donde está todo el mundo" y ha abogado por "seguir hacia delante" y por ello "quien no esté tendrá que explicar que no esté, no quienes estamos", ha continuado afirmando en declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla tras una reunión con el primer ministro de Nepal, Khadga Prasad Sharma Oli, por la presencia de este último en la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo de Naciones Unidas.

Tras reivindicar que "somos una organización coherente con los compromisos que adquirimos", el líder federal de IU ha blandido en este sentido que plantearon en octubre "una propuesta con una calendarización" para alcanzar "una alternativa de izquierda", que ha calificado de "más necesaria que nunca en estos momentos en Andalucía".

Ha continuado explicando sobre el rol del coordinador de IU Andalucía que su "voluntad" es emprender "un proceso político que va más allá de las propias organizaciones", de manera que se inicie en julio y que ya en septiembre "se concreten visitas a territorios" y "la reconexión con gente que no está organizada", mientras se trabaja en aspectos como "construir una propuesta programática" y diseñar "un método de primaria de organización".