Malmö 040, Avenida y Dirección Contraria actuarán el 11 de octubre en la Feria de San Lucas de Jaén

Cartel de Generación San Lucas 26. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Feria de San Lucas de Jaén reunirá el próximo 11 de octubre a Malmö 040, Avenida y Dirección Contraria, tres bandas emergentes vinculadas a la nueva escena indie y pop nacional.

El Auditorio de La Alameda acogerá, a partir de las 20,00 horas, esta cita con la música independiente en directo, que se ha denominado Generación San Lucas 26, según ha informado este martes en una nota el Ayuntamiento.

Malmö 040, Avenida y Dirección Contraria "representan diferentes vertientes de una escena musical en plena evolución, con propuestas que conectan especialmente con un público joven y con quienes buscan descubrir nuevos artistas y disfrutar de la música en directo".

Al hilo, ha explicado que Generación San Lucas 26 "nace con el objetivo de incorporar a la programación de la feria "una propuesta musical fresca y actual, poniendo el foco en las nuevas generaciones de artistas, el indie y el pop, y ofreciendo un espacio para que estas bandas puedan encontrarse con el público jiennense".

"Esta iniciativa se suma a la programación diseñada con motivo de la celebración de esta Feria de San Lucas por parte del Patronato municipal de cultura, como una de las propuestas musicales dirigidas a un público que busca nuevos sonidos y que sigue de cerca la evolución de la escena indie y pop", ha señalado. Las entradas están a la venta desde 25 euros en la web www.inalaproducciones.es

Malmö 040 es una formación barcelonesa que se ha consolidado como uno de los grandes fenómenos de directo de la escena indie-pop española, tras acumular millones de reproducciones en plataformas digitales gracias a éxitos como 'Los de siempre' o 'Matar la pena'. Destaca por su sonido enérgico, letras generacionales y un directo vibrante que agota entradas en salas y festivales de todo el país.

Avenida es una prometedora banda de Madrid que aporta la frescura del pop guitarrero contemporáneo. Con melodías pegadizas, estribillos coreables y una identidad sonora muy definida, se ha posicionado como uno de los grupos con mayor proyección en el circuito emergente. A raíz de la viralización de sus vídeos y el posterior lanzamiento de sus canciones 'Si te vas' y su EP 'Cinco chavales', logró consolidarse y fichar por una gran discográfica corporativa.

Dirección Contraria es una formación del municipio jiennense de Baeza. Sobresale por su "propuesta de pop-rock contagioso y desenfadado, marcando la pauta de lo que exige la nueva ola de oyentes jóvenes".