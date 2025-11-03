La Mancomunidad Campiña Sur de Córdoba organiza una jornada sobre seguros agrarios frente al mildiu

CÓRDOBA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa, en colaboración con la con la Entidad Estatal de Seguros Agrarios O.A. (Enesa), dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha organiza el jueves, 6 de noviembre, una jornada informativa sobre seguros agrarios con el propósito de ofrecer a los productores vitivinícolas de la comarca una visión práctica y actualizada sobre las herramientas de protección disponibles ante riesgos climáticos como el mildiu.

Según ha indicado la Mancomunidad Campiña Sur en una nota, el presidente de la entidad, Miguel Ruz, ha destacado "la relevancia de esta cita formativa, que surge tras la reunión mantenida entre los alcaldes de la comarca y el subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentación, Ernesto Abati, en la que el Ministerio se comprometió a impulsar acciones informativas tras los daños causados por el mildiu en la última campaña y, por eso, es fundamental que nuestros agricultores estén al día de las novedades y de los instrumentos de protección que les ofrecen los seguros agrarios".

Ruz ha señalado también que "el sector vitivinícola de la Campiña Sur es un pilar económico y social de la comarca, y debemos dotarlo de herramientas que permitan afrontar los riesgos climáticos y garantizar su viabilidad y queremos que esta jornada sea útil, práctica y participativa, y que sirva para trasladar al Ministerio las necesidades reales de nuestros productores".

Esta jornada formativa se desarrollará en la sede de la entidad, en Aguilar de la Frontera, a partir de las 11,00 horas con una completa programación técnica que contará con la participación de representantes de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios O.A., la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras (Agroseguro) y la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (Saeca), entidades clave en la gestión y desarrollo del sistema de seguros agrarios en España.

Entre los contenidos de la jornada se abordarán temas como la evolución del sistema de seguros agrarios combinados, los aspectos básicos del seguro de uva de vinificación del Plan 2025, los criterios de contratación e indemnización o las opciones de fraccionamiento del pago de las pólizas. Este evento está dirigido a agricultores, socios de cooperativas agrarias, sindicatos y entidades del sector interesados en conocer en profundidad las coberturas, subvenciones y procedimientos de contratación del seguro agrario.