La Mancomunidad Campiña Sur destaca la campaña de la Diputación de Córdoba para la promoción de vinos Montilla-Moriles

Autoridades en la promoción de la campaña puesta en marcha por la Diputación de Córdoba para la promoción de los vinos Montilla-Moriles, que ha comenzado en el partido del Córdoba CF.

CÓRDOBA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Mancomunidad Campiña Sur ha valorado este martes la campaña puesta en marcha por la Diputación de Córdoba para la promoción de los vinos Montilla-Moriles, que ha comenzado este fin de semana en el partido del Córdoba CF, donde se han estrenado anuncios en las pantallas led del estadio dedicadas a los vinos de la comarca, en un gesto de respaldo institucional al sector vitivinícola, uno de los principales motores económicos de la provincia.

Según ha detallado la Mancomunidad en una nota, la iniciativa responde al compromiso que adquirió el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, de apoyar a los productores y bodegueros en el reciente encuentro mantenido con el presidente de la Mancomunidad Campiña Sur, Miguel Ruz, en el que se abordó la situación del sector y los daños que ha provocado el mildiu.

Así, la Diputación ha difundido publicidad de los vinos Montilla-Moriles en las pantallas led del estadio de fútbol El Arcángel, visibilizando la calidad y el prestigio de estos caldos ante miles de espectadores. El 'spot' se ha estrenado el sábado, 6 de septiembre, durante el encuentro entre el Córdoba CF y el CD Castellón.

En el evento han estado el presidente de la Diputación; el delegado del Gobierno andaluz en la provincia, Adolfo Molina; el presidente de la Mancomunidad Campiña Sur; el alcalde de Lucena, Aurelio Fernández, y Antonio Fernández, consejero delegado del Córdoba CF.