Manifestación este sábado en Sevilla en defensa de la negociación del convenio colectivo de ayuda a domicilio

SEVILLA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos Andalucía convoca a las más de 50.000 trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio de toda Andalucía a la manifestación que tiene lugar este sábado en Sevilla en defensa de la negociación de su convenio colectivo.

Concretamente, la marcha comenzará en la Plaza Nueva (frente al Ayuntamiento de Sevilla) a las 11,30 horas y llegará al Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía, aproximadamente a las 12,30 horas.

Desde UGT critican que las distintas administraciones implicadas "no hagan nada por mejorar las lamentables condiciones laborales de este colectivo", que mayoritariamente está conformado por mujeres con cargas familiares.

Así, el sindicato lamenta "años de espera para la negociación de un convenio nacional, negativa de los empresarios a pagar el 6,5% comprometido en el convenio anterior, denuncias ante la Audiencia Nacional, incumplimientos de las más básicas medidas de prevención de riesgo laborales o acoso por parte de empresas, usuarios y administraciones a las trabajadoras".

Además, censura "jornadas interminables, amenazas de usuarios si no se hace lo que ellos dicen y como ellos dicen, presiones de las familias para que hagan tareas que no tienen nada que ver con sus funciones, sueldos míseros o condiciones de trabajo leoninas que conllevan a enfermedades laborales no reconocidas y situaciones estresantes a niveles insoportables".

"Todo esto y mucho más ha llegado a colmar el vaso de la paciencia de este enorme colectivo que cuida a nuestros mayores y que ve cómo llevan años siendo pisoteado por ayuntamientos, diputaciones, administración autonómica y central", manifiesta el sindicato.

Con esta manifestación culminan las movilizaciones que desde el pasado abril y durante todo el mes de mayo se han ido convocando en todas las provincias andaluzas por un servicio de ayuda a domicilio "de calidad".