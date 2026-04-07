Manolo Torralbo inicia su campaña a la reelección como rector la Universidad de Córdoba con un equipo renovado

Manolo Torralbo (centro), con su equipo. - CANDIDATURA DE MANOLO TORRALBO

CÓRDOBA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Córdoba (UCO), Manolo Torralbo, ha iniciado su campaña a la reelección con la presentación oficial del que será su nuevo equipo de gobierno, "un equipo renovado para afrontar los retos actuales", apostando el candidato por "la participación activa y la transparencia" como ejes de su acción de gobierno para los próximos años.

Según ha informado la candidatura de Torralbo en una nota, el único candidato a rector que se ha presentado en el proceso electoral abierto en la UCO ha desgranado las líneas maestras de su programa y la estructura de "un equipo que combina experiencia y renovación", y con el que, bajo el nuevo lema de 'La UCO que quieres', busca evolucionar desde 'La UCO que viene', el lema de su anterior campaña, hacia un modelo de gestión basado en "la escucha activa y la construcción colectiva".

Torralbo ha señalado que "el gobierno de la universidad es de muchas personas" y "para impulsar nuestro programa hay que escuchar con mucha atención a la comunidad", subrayando el candidato que "valores como el consenso y la confianza seguirán siendo seña de identidad" de su mandato.

El principal cambio estructural que plantea Torralbo es la creación del Vicerrectorado de Desarrollo Normativo, que será liderado por José Manuel Palma (anterior vicerrector de PDI). Esta área será decisiva para "afrontar la reforma de los Estatutos de la UCO y la actualización de reglamentos derivados de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y la Ley Universitaria para Andalucía (LUPA), entre otras novedades normativas".

Entre las caras nuevas del próximo equipo de gobierno se encuentran Amalia Reina, que asume el Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador (PDI); Juanjo Giner, que liderará Estudiantes y Empleabilidad, reforzando la cercanía con el estudiantado; Sergio Castro, que asumirá un vicerrectorado que unifica Formación y Transferencia; Manolo Rich, que estará al frente de Salud y Cultura, apostando por el bienestar social y humano de la comunidad y, por último, Carmen Jiménez, que estará al frente de la Secretaría General, aportando su experiencia previa como defensora universitaria.

Torralbo ha hecho especial hincapié en la necesidad de mejorar las infraestructuras y el mantenimiento de las múltiples instalaciones universitarias. Además, ha señalado "la simplificación de la burocracia" como "una prioridad absoluta".

Como hito democrático, el candidato ha recordado que estas serán las primeras elecciones en las que se podrá ejercer el voto 'on line', una medida destinada a fomentar la participación de todos los sectores (PDI, estudiantes, PTGAS e investigadores). A este respecto, Torralbo ha asegurado que "una alta participación hará a la Universidad más fuerte para acometer los retos" que tiene por delante.

Junto a ello, el catedrático de Didáctica de las Matemáticas ha reiterado su "proactividad y disposición al diálogo con las administraciones, para dar una solución a la falta de espacio en la Facultad de Filosofía y Letras, mientras se habilitan instalaciones cercanas para aliviar la tensión actual".

En este sentido, Torralbo ha avanzado que la UCO ya ha firmado el arrendamiento de las instalaciones de la Institución Teresiana en la Plaza de la Concha, "lo que le aportará a la Facultad tres nuevas aulas, dos salas polivalentes y una sala de estudio y trabajo de más de 100 metros cuadrados".

Por último, Torralbo ha subrayado que se presenta "con la misma ilusión intacta de hace cuatro años. La universidad está en permanente movimiento y esa utopía de mejorar nuestra institución es lo que nos mueve cada día".