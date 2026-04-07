Oncólogos andaluces abordarán en Conil (Cádiz) los nuevos avances en tumores digestivos

Congreso del Grupo de Estudio de Oncología Digestiva Andaluza de 2025. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CONIL DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

El Grupo de Estudio de Oncología Digestiva Andaluza (Geoda) celebra su congreso anual durante este viernes y sábado en Conil de la Frontera (Cádiz) en un encuentro científico centrado en los nuevos avances en el abordaje de los tumores digestivos y en la atención integral de estos pacientes.

Según ha indicado la Junta en una nota, el Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz tiene especial protagonismo en la organización del evento, concretamente las especialistas Patrícia Ramírez Daffos y Lourdes Rodríguez Pérez forman parte del comité científico, contribuyendo de manera significativa al desarrollo del programa y a la selección de ponentes.

Esta cita reunirá a destacados especialistas del ámbito nacional con el objetivo de compartir las últimas investigaciones, tratamientos emergentes y estrategias multidisciplinares en el manejo de las neoplasias del aparato digestivo. A través de mesas redondas, conferencias y talleres prácticos, Geoda 2026 buscará fomentar la colaboración entre profesionales de distintas áreas implicadas en la atención al paciente con cáncer digestivo, impulsando una visión integral que combine avances científicos con calidad humana.

Según ha señalado la Junta, Geoda se fundó en 2020, cuando un de grupo oncólogos andaluces se reunieron con el objetivo de desarrollar la primera guía sobre el abordaje de tumores digestivos. A partir de ese momento se fueron desarrollando una serie de proyectos a los que se fueron uniendo más oncólogos de Andalucía con el objetivo de profundizar en el conocimiento de los tumores gastrointestinales, mejorar la colaboración entre centros y participar en el desarrollo de la lucha contra esta patología como un instrumento más en beneficio de los pacientes.

Actualmente, el grupo lo integran más de 70 profesionales de Andalucía, Extremadura, Murcia, Comunidad de Madrid y Canarias, que el pasado año ya presentaron en el Puerta del Mar una segunda guía sobre el abordaje en tumores digestivos.

El Congreso Geoda, que cumple un lustro, se consolida, a juicio de Patricia Ramírez Daffos, "como un foro de referencia en el ámbito oncológico digestivo", promoviendo el intercambio de conocimiento y la actualización continua de los profesionales dedicados a la investigación, diagnóstico y tratamiento de estos tumores.