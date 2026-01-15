Se mantienen los desalojos en la calle Unicef en Jaén y se estudia el cambio de la salida y meta de la San Antón

Imagen del muro-pantalla levantado con los dos edificios balncos desalojados de forma preventiva en la calle Unicef - EUROPA PRESS

El Ayuntamiento de Jaén va a mantener los desalojos preventivos de dos bloques de viviendas en la calle Unicef ya que todo apunta a que las grietas en esta vía son consecuencia del muro-pantalla de 19 metros de longitud levantado para la construcción de un nuevo edificio de casas.

Además, ya se están estudiando y valorando posibles cambios en la salida y meta de la Carrera Urbana Internacional de San Antón para evitar la aglomeración de personas en esta zona de la capital jiennense.

Ha sido el alcalde, Julio Millán, el que tras visitar la zona ha indicado a los periodistas que los sondeos realizados descartan la presencia de bolsas de agua que estuvieran empujando al muro-pantalla, tal y como se barajó inicialmente, por lo que las miradas se centran ahora en el propio muro y en la forma y cálculos realizados para su ejecución.

"Se siguen tomando medidas por parte de la empresa, la consolidación del muro por la parte inferior dándole peso a través de tierra que se le está echando y algunas medidas que se están planteando, pero en todo caso las medidas previstas no están dando resultado y por tanto lo que concierne a los vecinos, el desalojo se tiene que seguir manteniendo", ha indicado el alcalde.

En las próximas horas el Ayuntamiento va a seguir coordinándose con la empresa para que "se sigan tomando esas medidas de control y de seguridad, intentando evitar que no haya más movimientos del muro y que al fin y al cabo se pueda contener y que no afecte a los edificios, que es lo más importante".

El problema con la treintena de familias realojadas en hoteles es que este sábado tiene lugar la Carrera Urbana Internacional de San Antón, una prueba que concentra a unos 16.000 corredores y que conlleva que los hoteles de la ciudad estén ya todos reservados. Es por eso por lo que el alcalde ya ha avanzado que estas familias tendrán que buscar una alternativa para este sábado, aunque lo harán con todos los gastos pagados, y desde el Consistorio se seguirá coordinando con las familias que tengan "más dificultad".

De hecho tanto los afectados como el propio Ayuntamiento tienen las miras puestas en la asegurado de la constructora que ha levantado el muro porque será a la que se va a reclamar todo los gastos por los realojos y de cara a la próxima semana, si se mantiene la situación, se sumará el tema de la manutención.

En lo que respecta a la carrera de San Antón, el propio alcalde ha avanzado que se está valorando el cambio de la salida y meta por la proximidad a la obra que ha generado las grietas. "Puede ser que se tomen medidas también para que, en este caso, garantizar la seguridad de la carrera de San Antón, dado que afecta también a la entrada y la salida de la misma", ha señalado Millán.

La cuadragésimo tercera edición de la carrera tiene previsto celebrarse este sábado con récord de participación. Se esperan 16.000 atletas en total: 12.000 en la prueba general, 2.000 en la infantil y 2.000 en la escolar. De ellos, en torno a 4.000 proceden de la provincia y de otros puntos de España, además del extranjero.

Al respecto, Millán ha apuntado que será "en las próximas horas" cuando se informe de los cambios que afectarán a la carrera para garantizar la seguridad tanto de los corredores como de las miles de personas que se concentran en la zona para ver la salida y la llegada.

El desalojo de los bloques 1 y 2 de la calle Unicef se llevó a última hora del martes ante la evolución de las grietas que han ido apareciendo en este vía como consecuencia de la construcción de un nuevo bloque en la zona.

Las primeras grietas aparecieron el 3 enero. A partir de ahí e hicieron más profundas y visibles en el final de la Avenida de Andalucía y junto al IES Auringis. Las grietas han aparecido en la parte superior del muro-pantalla levantado por una empresa privada para construir un bloque de 50 viviendas.