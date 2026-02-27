Manuel Carrasco asegura que ser Hijo Predilecto "no lo supera ni un Grammy" e interpretará el himno a voz y guitarra

El cantante Manuel Carrasco durante la atención a medios antes de ser recibido en el Palacio de San Telmo por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para la firma en el libro de honor. - FRANCISCO J. OLMO / EUROPA PRESS

SEVILLA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El cantante Manuel Carrasco, natural de Isla Cristina (Huelva), que este sábado, 28 de febrero, recibirá el título de Hijo Predilecto de Andalucía con motivo de la fiesta de la comunidad, ha destacado que prefiere este reconocimiento a un Grammy, porque "nada lo supera, sentirte querido de donde tú eres es lo mejor". Además, ha detallado que interpretará el himno con una versión "sencilla y a guitarra" tocada por él mismo, porque "ya el himno cuenta tanto, es corto pero a la vez grande y quiero mirar a los ojos a la gente y sentirlo".

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios antes de ser recibido en el Palacio de San Telmo por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para la firma en el libro de honor, junto al resto de galardonados. El cantante ha subrayado que todo lo que hace y escribe "nace de aquí", reivindicando "lo andaluz por bandera" como una forma de estar en el mundo. "Si me tengo que subir a un carro, es al de ser andaluz", ha apostillado.

Visiblemente emocionado, ha señalado que "no hay nada más bonito que ser uno mismo", al tiempo que ha destacado que su tierra le ha dado "desde las pequeñas cosas hasta las más grandes". "Uno no sueña con estas cosas, porque son tan grandes que ni se le pasan por la cabeza", ha afirmado, asegurando que asume el título con "la mayor dignidad y orgullo", ya que Andalucía es "una tierra para presumir y reconocible en el mundo".

Asimismo, ha agradecido el apoyo recibido a lo largo de su trayectoria profesional y ha confesado que, al conocer la concesión de la distinción, pensó en su familia y en sus inicios, concluyendo su intervención interpretando su canción 'Déjame Que Sea', dedicada a su tierra natal, Huelva.

De igual modo, la actriz sevillana Paz Vega, que este sábado recibirá el título de Hija Predilecta de Andalucía, ha asegurado que asume este reconocimiento "con mucha honra" y "toda la humildad del mundo", ya que nunca imaginó que llegaría a recibirlo.

Asimismo, la intérprete ha subrayado que se trata de un premio que trasciende lo personal. "No es solo por mí, sino por mi familia, que es de donde vengo", ha afirmado, destacando que lo siente como "un regalo para toda mi familia".

Vega ha recordado también que en 2004, cuando fue distinguida con la Medalla de Andalucía, se encontraba rodando en Estados Unidos, lo que le impidió disfrutar plenamente de aquel momento. "Vine prácticamente ida y vuelta", ha señalado, reconociendo que recuerda aquel acto "más por el cansancio y el ajetreo" que por la celebración en sí. En esta ocasión, sin embargo, atraviesa una etapa más tranquila de su vida, lo que le está permitiendo vivir el reconocimiento con mayor serenidad.

La actriz ha comparado además esta distinción con los premios cinematográficos y ha asegurado que, mientras galardones como el Óscar reconocen un trabajo concreto, ser Hija Predilecta de Andalucía "es algo hondo, muy hondo".

En relación con las críticas expresadas por Adelante Andalucía a su nombramiento, así como a la concesión de la Medalla de Andalucía a la Cultura al torero José Antonio Morante de la Puebla, por figurar ambos en el listado de "morosos" de la Agencia Tributaria, Vega ha reconocido que afronta la situación "como puede".

PAZ VEGA SUBRAYA QUE "HAY COMENTARIOS QUE HACEN DAÑO", ANTE "UN MOMENTO MUY BONITO"

"Es un momento muy bonito y realmente no se puede vivir del todo bien cuando hay comentarios que hacen daño", ha manifestado. En este sentido, ha lamentado que exista "mucha desinformación" y que no siempre se conozcan las circunstancias reales, subrayando que este tipo de situaciones "no son agradables para nadie".

Por su parte, el torero Morante de la Puebla ha destacado que la distinción supone "un reconocimiento muy importante" por parte de su tierra, al que acude "con mucha ilusión". El diestro ha subrayado que, tras recibir el Premio Nacional de Tauromaquia, este galardón vinculado al ámbito cultural "puede ser el más importante" de su carrera.

En este contexto, la cantante malagueña Ana Mena, reconocida con la Medalla de Andalucía a la Cultura y el Patrimonio, ha asegurado que la distinción es "de las cosas más bonitas" que le han ocurrido en los últimos años. "Es inexplicable cómo se siente una cuando te comunican algo así. La verdad es que lo estoy recibiendo como si fuera un Grammy, no exagero", ha afirmado.

La artista ha explicado que conoció la noticia mientras se encontraba de vacaciones en Canarias y ha subrayado la relevancia que tiene este reconocimiento para ella, hasta el punto de que asistirá al acto pese a que esa misma tarde-noche deberá desplazarse a Barcelona para acudir a la 40 edición de los Premios Goya. "Por nada del mundo me quería perder esto", ha apostillado.

En este sentido, ha destacado que Andalucía "lo significa todo", ya que representa "sus raíces, su cultura y su tierra". Mena ha puesto en valor que ha aprendido "de nuestra música, de nuestro arte y de nuestra gente", así como de su familia. "Me he criado con el flamenco, me he criado con la copla", ha señalado, recordando que comenzó a cantar siendo niña en Canal Sur.

Por su parte, el alcalde de Adamuz, Rafael Ángel Moreno, que recogerá la Medalla a los Valores Humanos, la Solidaridad y la Concordia concedida al municipio, ha señalado que siente "mucho orgullo" por la actuación de sus vecinos el pasado 18 de enero tras el accidente ferroviario, ya que este galardón reconoce "el trabajo de mi gente en unos momentos tan difíciles".

"El tipo de actos ayudan a curar esta herida, porque es algo que se nos ha quedado ahí y lo recordamos siempre. Además, está muy reciente, es el único tema que tenemos entre los vecinos en el día a día, pero esto también ayuda muchísimo a sanar", ha afirmado, al tiempo que ha indicado que la medalla estará dedicada a todas las víctimas del siniestro.

LA MEDALLA OTORGADA A ADAMUZ PROCESIONARÁ JUNTO A LA PATRONA DEL MUNICIPIO

Asimismo, ha detallado que la distinción será expuesta en el Ayuntamiento y que, tras conversar con la hermandad de Nuestra Madre del Sol, está previsto que también luzca durante la próxima salida procesional de la patrona, con el fin de que todo el pueblo pueda verla. "La sacaremos cada vez que haga falta", ha concluido.

Por último, la presentadora y modelo Eva González, galardonada con la Medalla de Andalucía a la Proyección de Andalucía, se ha mostrado "muy agradecida y orgullosa" de ser andaluza y de "llevar Andalucía en el corazón".

González, que durante años ha ejercido como hilo conductor de esta gala, ha señalado que aún no sabe cómo se vive el acto "desde el otro lado". No obstante, ha reconocido que estos días están siendo "interminables y con muchos nervios", aunque también marcados por "mucha ilusión".

Entre los galardonados este año figuran el Museo de la Autonomía de Andalucía, con la medalla 'Manuel Clavero Arévalo'; Sandra Golpe y Bernardo Quintero, con la Medalla de Andalucía de las Humanidades y las Letras; el grupo Cantores de Híspalis, en la categoría de las Artes; Morante de la Puebla y Ana Mena, con la Medalla a la Cultura y el Patrimonio; Olga Carmona y María Torres García, en Deporte.

Además, será reconocido el municipio de Adamuz, con la Medalla a los Valores Humanos, la Solidaridad y la Concordia; Ana Requena y Raúl Berdonés, en Economía y Empresa; Rosa María Rodríguez Domínguez y las Unidades de Cuidados Paliativos Pediátricos de Andalucía, en Investigación, Ciencia y Salud; Eva González y Juvencio Maeztu, con la Medalla a la Proyección de Andalucía; y Luis Bolaños Figueredo, con la Medalla al Mérito Medioambiental.