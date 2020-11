Manuel Villén, hermano de exdirector de Faffe, no declara en comisión de Parlamento para no interferir en causa judicial

SEVILLA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El exdirector de Administraciones Públicas de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), Manuel Villén, hermano de exdirector de dicho organismo, Fernando Villén, se ha acogido este viernes a su derecho a no declarar ante la comisión de investigación del Parlamento para "no interferir" en la investigación judicial que esta abierta.

Como ya hiciera su hermano semanas atrás, Manuel Villén --que estaba citado a las 8,30 horas en la comisión del Parlamento-- también se ha acogido a su derecho a no declarar, aconsejado por su abogado, al encontrarse los hechos objeto de la comisión de investigación "bajo diligencias judiciales". No obstante, ha trasladado su disposición para volver a comparecer en la comisión cuando todo el proceso judicial haya terminado.

Tras expresar esta primera consideración, el presidente de la comisión de investigación, el diputado de Ciudadanos (Cs) Enrique Moreno, le preguntó si estaba en este momento investigado o procesado en la causa, a lo que Villén ha respondido que había estado investigado y actualmente tiene "un sobreseimiento provisional porque la causa sigue abierta" y que, en este sentido, es "mejor no contestar a preguntas" de los grupos políticos para evitar "interferir en la investigación que se lleva a cabo".

Moreno ha respetado la decisión de Villén y lo ha invitado a salir de la sala de la comisión, no sin antes advertirle de la "posibilidad de que pueda incurrir en un delito del artículo 502 del Código Penal", relativo a un delito de desobediencia por no comparecer ante una comisión de investigación.

Tras la marcha de Villén de la sala, se ha abierto el turno de intervención de los grupos parlamentarios. El PSOE-A no ha expresado ninguna consideración, limitándose a respetar la decisión del citado.

Por su parte, la diputada del PP-A Ana Vanessa García ha respetado la decisión personal de Villén, pero ha apuntado que al no estar imputado ni investigado formalmente en la causa judicial, con su marcha está siguiendo los pasos de los exdirigentes destacados del PSOE-A que decidieron dar la "espantada" de la comisión para tratar de "boicotearla". Ha dicho que Manuel Villén es una clara muestra del "enchufismo de amigos y familiares del PSOE-A" en la Faffe. A su juicio, es necesario que se regule de una manera más concreta las comisiones de investigación porque lo que está ocurriendo con la no comparecencia de los citados impide el desarrollo de un trabajo serio y riguroso.

La diputada de Cs Teresa Pardo ha indicado que Manuel Villén ha lamentado que Manuel Villén se acoja al derecho a no declarar "cuando ya no está en incurso en una una investigación judicial" y ha criticado que, siendo "hermano de, enchufado" diga sin "ningún tipo de pudor" que no quiere interferir en las investigaciones judiciales. Ha apuntado que a su grupo le hubiera gustado saber por qué Manuel Villén llegó a tener "ocho tarjetas de crédito" de la Faffe.

El parlamentario de Adelante Andalucía Nacho Molina ha indicado que, sin duda, con lo que está ocurriendo con la comisión de la Faffe, hay que regular de otra manera la constitución, participación y los contenidos que han de ser tratados en el seno de una comisión de investigación. Ha dicho que esta comisión lleva dando "tropiezos" desde hace muchos meses.

La diputada de Vox Ángela Mulas también ha abogado por dar una vuelta a la normativa de las comisiones de investigación para que los citados puedan colaborar por el interés de los andaluces, y evitar lo que está ocurriendo con comparecientes en la comisión de la Faffe que confunden "el derecho a no declara con la obligación de colaborar en una comisión". Ha considerado que Manuel Villén era una "pieza clave para poder conocer ciertos hechos", como si la Faffe era una "agencia de colocación para el PSOE-A".