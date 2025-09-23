Marc-André Hamelin y Nelson Goerner estarán este año en el Festival de Piano Rafael Orozco de Córdoba

CÓRDOBA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vigesimotercera edición del Festival de Piano Rafael Orozco tendrá este año entre sus protagonistas a dos pianistas situados en la primera fila de la escena internacional, como son Marc-André Hamelin y Nelson Goerner, dos conciertos cuyas entradas ya están a la venta.

Según ha informado el Ayuntamiento, por un lado, el argentino Nelson Goerner, habitual en los principales festivales de música del mundo, solista con las mejores orquestas y con una amplia discografía, que lo acredita como un formidable pianista romántico; excepcional en el repertorio de compositores como Liszt, Schubert, Rachmaninov, Schumann o Chopin. En su recital en Córdoba tocará la Toccata y fuga en re menor BWV 565 de Bach, la Sonata D.958 de Schubert, la Fantasía op.17 de Schumann y la Rapsodia húngara nº 6 de Liszt.

Por su parte, el carismático pianista canadiense Marc-André Hamelin, con una imponente carrera en todo el mundo, pero muy poco prodigado en España, ofrecerá en Córdoba una espléndida oportunidad para admirar en vivo su increíble virtuosismo y una capacidad de comunicación con el público poco común. Poseedor de un amplísimo repertorio, interpetará la Sonata op.10 nº 3 de Beethoven, la menos habitual Sonata nº 6 de Weinberg, las Piezas de fantasía op.12 de Schumann y la Sonata nº 4 de Scriabin, entre otros autores.

Junto a ambos artistas, el festival, cuyo director artístico es desde su fundación Juan Miguel Moreno Calderón, ofrecerá un año más un programa marcado por la calidad y la variedad, con notable presencia de pianistas internacionales y que se desarrollará en distintos escenarios de la ciudad. Dicho programa completo será presentado en las próximas semanas.

Fue en 2002 cuando, con motivo del centenario del Conservatorio Superior de Música de Córdoba, el Ayuntamiento acometió la creación de un festival de piano que llevara el nombre de Rafael Orozco, fallecido seis años antes. Desde entonces, más de 200 pianistas de más de 30 nacionalidades --de Europa, América y Asia-- han participado en este acontecimiento que ha situado a Córdoba en el mapa pianístico internacional.

Así, por los escenarios del festival han pasado figuras del calibre Grigory Sokolov, Arcadi Volodos, Elisabeth Leonskaya, Katia y Marielle Labèque, Nikolai Lugansky, Yulianna Avdeeva, Boris Berman, Vladimir Ovchinnikov, Ludmil Angelov, Akiko Ebi, Boris Giltburg, Jorge Luis Prats, Benedetto Lupu, Javier Perianes, Alexandre Kantorow, Joaquín Achúcarro y numerosos galardonados en los más importantes concursos internacionales --Moscú, Varsovia, Texas, Bruselas, Leeds, Santander, Cleveland y Tel Aviv--.