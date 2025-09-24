En marcha los trabajos de limpieza preventiva en las riberas de los ríos de la ciudad de Jaén

JAÉN 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha valorado las diferentes actuaciones que, con la colaboración y financiación de la Diputación de Jaén y Subdelegación del Gobierno de Jaén están permitiendo acometer estos días "importantes trabajos de limpieza y recuperación de los cauces en diferentes puntos del entorno natural de la ciudad y como trabajos indispensables de prevención de avenidas e inundaciones".

Así lo ha indicado el alcalde de Jaén, Julio Millán, que ha acompañado al subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, y a los representantes vecinales del entorno, en su visita a los trabajos que se están llevando junto al Puente Nuevo.

Se trata de trabajos de limpieza, de desbroce y de retirada de vegetación muerta, previos a una segunda intervención que se acometerá para eliminar sedimentos y dejar libres los vanos del Puente Nuevo.

Durante la visita, Millán ha calificado de "intervención fundamental" la que se está haciendo en toda la vega de los ríos y que "en colaboración con las distintas Administraciones supone un esfuerzo muy importante porque viene a atender esa demanda de los vecinos de hacer una labor preventiva de limpieza de uno de los cauces más peligrosos de toda la cuenca del Guadalquivir".

"Una vez más, asumimos responsabilidades, de forma conjunta estamos dando ejemplo las instituciones involucradas y lo hacemos desde el punto de vista de la seguridad, pero también, desde el punto de vista medioambiental y de recuperación de un espacio natural para la ciudadanía", ha añadido Millán.

Junto a la actuación visitada en el Puente Nuevo, Millán ha cifrado en prácticamente seis kilómetros de cauces los que ya se han limpiado en la zona del Puente de la Sierra, comenzando a la altura del restaurante El Portazgo y que "río abajo venimos actuando en la misma línea de limpieza y recuperación de cauces con 5.800 metros prácticamente de orilla intervenidos y 136 jornales empleados, de momento, puesto que calculamos que aún queden dos semanas más de trabajo".

Por su parte, el subdelegado del Gobierno ha hablado del trámite complejo que una actuación de este tipo requiere porque se necesitaba la autorización de diferentes organismos.

El presidente de la asociación de vecinos Entre Ríos, Miguel Medina, ha confirmado que la reclamación de limpieza de esta zona data de mucho tiempo atrás por lo que ha celebrado que "se realice una actuación que nos parece perfecta porque ya tenemos el pasillo para llegar, pues podemos hablar de una limpieza de unos siete u ocho metros de ancho que va a permitir entrar a las máquinas y empezar a limpiar ya el ojo del puente".

Los vecinos temían que en caso de una crecida pudieran darse episodios como los que vividos en el año 2000, pero "estas actuaciones nos dan total tranquilidad porque de vivir avenidas de casi dos metros, estamos comprobando como se lleva a cabo una limpieza que evita todos estos problemas".