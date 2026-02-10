María Sierra Luque deja la política tras 27 años en el Ayuntamiento de Almodóvar del Río (Córdoba), 20 como alcaldesa

Archivo - María Sierra Luque, exalcaldesa de Almodóvar del Río, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS/ARCHIVO

ALMODÓVAR DEL RÍO (CÓRDOBA), 10 (EUROPA PRESS)

La primera teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Almodóvar del Río (Córdoba), María Sierra Luque (IU), ha notificado este martes al Pleno su renuncia a su acta como concejal tras casi 27 años en el Consistorio carbulense, 20 de ellos como alcaldesa del municipio.

Según ha informado el Ayuntamiento de Almodóvar del Río en una nota, Luque, que actualmente ostentaba los cargos de concejala de Servicios Sociales y Entorno del Embalse de La Breña ha estado trabajando y luchando por su pueblo en todas las administraciones públicas un total de 26 años y siete meses.

En este sentido, el alcalde, Ramón Hernández (IU), ha destacado la figura de Luque a lo largo de su "extensa y prolífica trayectoria municipal, con cinco elecciones ganadas a su espalda", a la vez que ha afirmado que "Sierra quiere apartarse de la política sin hacer ruido y eso tenemos que respetarlo".