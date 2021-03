Marín aboga por apertura interior en Semana Santa y hacerlo "con antelación para preparar" al sector

SEVILLA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha asegurado este viernes que el Gobierno andaluz trabaja con la idea de recuperar la movilidad interna en Andalucía ante la Semana Santa con el levantamiento de los cierres perimetrales provinciales.

Marín ha abogado por hacer ese anuncio "con antelación, no el día 25, para el que sector se puede preparar" tras calificar a su gobierno como "muy previsor".

Tras un encuentro en el Palacio de San Telmo con el vicepresidente de la Comunidad de Madrid y consejero de Deportes y Transparecencia y portavoz, Ignacio Aguado, Marín ha esgrimido la mejora de "la situación sanitaria de las últimas semanas, los últimos 14 días" para concluir que esa apertura de la movilidad interna "es lo deseable" por cuanto ha esgrimido que "si estamos en la misma situación sanitaria parece razonable que se haga".

Con el matiz por delante de que la medida se supedita a que "los comités de expertos nos lo hagan llegar", ha abogado por "recuperar la movilidad interna para recuperar la economía" así como por el hecho de "abrir el cierre interprovincial porque son muchos los andaluces que pueden utilizar esos días de descanso".

Marín ha sostenido en el caso de la movilidad entre comunidades, una vez que este jueves el Comité de Salud Pública abogó por mantener el cierre perimetral autonómico, que "la decisión de la ministra (de Sanidad) no es vinculante hasta que no se publique en el BOE".

El vicepresidente de la Junta ha sostenido que "respetaremos el cierre perimetral de las comunidades", pero ha instado a una "definición clara del Gobierno de España" para evitar que se sucedan "17 decisiones diferentes con las que se ponga en riesgo la salud de los españoles".

"Lo respetaremos y acataremos", ha apuntado Marín sobre ese cierre perimetral autonómico, por lo que ha insistido en "la movilidad dentro de la Comunidad Autónoma".

"No tiene sentido que Andalucía abra su cierre perimetral y Castilla La Mancha, Extremadura, Murcia y Valencia lo tengan cerrado y de allí no no pueda salir nadie", ha argumentado Marín.

Tras acusar al Gobierno de "estar echando balones fuera", le ha instado a "asumir sus responsabilidades" con el requisito de que "las medidas posiblees están aconsejadas por los expertos para abrir la mayor movilidad que podamos".

"Lógicamente estamos en posición de facilitar esa movilidad", ha afirmado Marín.

Ignacio Aguado ha considerado que "faltan semanas" para la llegada de la Semana Santa, por lo que ha instado a "esperar un poco" antes de tomar la decisión "quince días antes de la Semana Santa".

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid ha esgrimido que "en la Comunidad de Madrid estamos debatiendo sobre que no es necesario el cierre", aunque ha supeditdo la decisión a la reunión del Consejo Interterritorial de Salud "de la semana que viene para que haya consenso y coordinación".

550505.1.260.149.20210305132021