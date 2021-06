Marín afirma que la situación en ayuntamientos de Granada y Jaén, "en absoluto", auguran adelanto electoral en Andalucía

SEVILLA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y coordinador regional de Ciudadanos (Cs), Juan Marín, ha querido dejar claro este viernes que la situación que se está viviendo en los ayuntamientos de Granada y de Jaén, "en absoluto", auguran un adelanto electoral en la comunidad autónoma.

En declaraciones a RNE, Juan Marín ha expuesto que, de momento, "no ha pasado nada en Jaén, salvo que tres personas han decidido abandonar el gobierno municipal", donde PSOE y Cs conforman coalición, mientras que en Granada --donde PP y Cs han roto el pacto de gobierno--, "seguimos a la espera de que el chantaje y las amenazas del PSOE sobre una moción de censura se cumplan porque ya han pasado las 72 horas con creces y una semana casi más y, sin duda, estamos viendo como ha sido un brindis al sol".

Para Marín, aquí se trata única y exclusivamente "de intentar desestabilizar" y ha expresado que se sorprende cuando escucha al candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Juan Espadas, "hablar de mano tendida": "Está muy bien la cortesía institucional y las palabras, pero de ahí hay que pasar a los hechos". A su juicio, hay quien está pensando, "no en soluciones para los ayuntamientos ni para Andalucía, sino en elecciones".

Ha querido dejar claro que Cs va a "seguir dando estabilidad en el Ayuntamiento de Jaén, mientras que en Granada, siguen a la espera de si los que abandonaron el gobierno municipal van a volver, en referencia a los concejales del PP, o si finalmente habrá un acuerdo entre "el PSOE y el PP para desbancar al alcalde" que fue votado en la sesión de investidura.

Respecto a si puede garantizar que hechos de este tipo no se van a producir, por parte de miembros de Cs, en otros lugares, ha dicho que él no puede "garantizar nada, y cada uno en función de su conciencia, supongo que tiene que actuar, lo que pasa es que la mayoría actúa en función de sus intereses económicos", algo que ocurre en Cs y en otras fuerzas, donde siempre hay personas que no cumplen los compromisos habiéndolos firmado.

"No puedo poner la mano en el fuego absolutamente por nadie, salvo por mí", según Marín, quien ha recordado que de él se decía que se iba a ir al PSOE en la anterior legislatura y al PP en esta legislatura y resulta que sigue "estando en el centro".

INDULTOS

En cuanto a los indultos a los presos del 'procés', Juan Marín ha insistido en que son un verdadero "insulto" a los demócratas de este país y ha denunciado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "nunca ha querido hablar con Ciudadanos, puesto que ya tenía una hoja de ruta marcada con los independentistas y los nacionalistas, donde estaban incluidos los indultos".

"Sánchez no quiere hablar con los constitucionalistas", según Marín, para quien el jefe del Ejecutivo español está haciendo lo que tenía previsto hacer, con el beneplácito de muchos de sus barones, "haciendo un daño terrible a la democracia". Lo que va a pasar ahora, según el vicepresidente andaluz, es lo que ya ha avanzado el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, que "quieren indultos y amnistía para presos de ETA". "El independentismo y el nacionalismo no tienen límites y Sánchez va a abdicar ante los que quieren romper este país y los que durante muchas décadas tiñeron de sangre las calles de España", ha alertado Marín.