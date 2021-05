Marín: "Algunos hacen pinza contra PP y Cs, pero se equivocan al creer que derrotan a un Gobierno por rechazar una ley"

SEVILLA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha afirmado este miércoles, después de que el Gobierno andaluz haya visto como el Pleno del Parlamento haya acordado la devolución del Proyecto de Ley de Impulso de la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista) tras la abstención de Vox, que "hay acoso y derribo, algunos hacen pinza contra PP y Cs", aunque ha apuntado que "votar no,como a la Lista, piensan que están derrotando a un Gobierno, se equivocan, van en contra de los intereses de los andaluces".

En declaraciones a los medios en el patio del Parlamento, a la conclusión de un debate sobre un proyecto de ley, rechazado por la Cámara autonómica tras la presentación de una enmienda a la totalidad que ha contado con los votos favorables de Adelante Andalucía (grupo proponente) y PSOE y la abstención de Vox, Marín ha reconocido que "un Gobierno en minoría no es fácil de gestionar" y ha aludido a que "algunos se ponen muy nerviosos cada vez que se tumba algo".

La pérdida de esta votación parlamentaria ha asegurado Marín que "no va influir en la decisión a la hora de traer una iniciativa" y ha proclamado que "no va a haber adelanto" pese a lo que ha calificado como "necesidad imperiosa" de Vox porque éste se produzca tras reconocer la existencia de "un escenario diferente" después del mitin el domingo en Sevilla ante el Palacio de San Telmo del presidente de Vox, Santiago Abascal, quien anunció que su partido no apoyaría el Presupuesto de la Junta de 2022.

"Lo único que persiguen es un adelanto electoral y van a aguantar en la oposición como mínimo un año más", ha afirmado Marín.

"Hemos visto la reacción desproporcionada, fuera de lugar, que no atiende a un posicionamiento ideológico", ha sostenido el vicepresidente de la Junta sobre el comportamiento de Vox este miércoles en el Pleno del Parlamento.

Pese al contratiempo sufrido con el rechazo y devolución de la Ley de Sostenibilidad de Andalucía, Marín ha afirmado que "un mensaje hemos dejado claro: vamos a traer todas las iniciativas y negociaré como he hecho siempre", momento en el que ha esgrimido el apoyo recibido este miércoles de PSOE y Adelante al decreto de las ELA (Entidades Locales Autónomas).

El vicepresidente de la Junta ha minimizado el rechado al proyecto de ley de Sostenibilidad al argumentar que "vuelve al Consejo y se vuelve a traer", mientras que ha reivindicado que hayan salido adelante dos de las tres iniciativas legales que afrontaba el Pleno, para augurar que en el futuro "unos proyectos de ley se aprobarán por unanimidad y habrá otros que no".

A preguntas de los periodistas, el vicepresidente de la Junta ha rechazado la acusación de prepotencia del Gobierno andaluz en la gestación y tramitación de sus iniciativas, ha apuntado que "hemos tenido casi un año de inactividad en trámites administrativos por pandemia y no he escuchado hablar de leyes en muchas comunidades autónomas", por lo que ha apelado "al ritmo que podemos ir" en la tramitación de sus iniciativas legales.

Marín ha apelado a "seguir trabajando, haciendo lo mismo, cumpliendo la hoja de ruta de PP y Cs", planteamiento al que ha contrapuesto "el interés claro de algunas formaciones es que se convoquen elecciones, engañamos y consigamos algún escaño más".