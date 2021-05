Marín: Andalucía "cumplirá la ley" para acoger a menores no acompañados pese a la "saturación" de sus centros

MADRID/SEVILLA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha reiterado este jueves que el Gobierno andaluz va a "cumplir la ley" en relación a la acogida de menores no acompañados que lleguen al país, pero también ha advertido de que existe "gran saturación" de estos menores en los centros con los que la comunidad autónoma cuenta para albergarlos.

En una atención a medios en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), en Madrid, junto a la presidenta de Ciudadanos (Cs), Inés Arrimadas, el vicepresidente de la Junta se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas sobre el reparto entre las comunidades autónomas de menores no acompañados procedentes de Marruecos que han llegado en las últimas horas a la ciudad autónoma de Ceuta.

Juan Marín ha subrayado que "desde el Gobierno andaluz siempre hemos defendido el mismo posicionamiento" en relación a esta cuestión, y es que "vamos a cumplir la ley", que "establece que las personas que llegan al país que no cumplen las condiciones de regularización tienen que ser devueltas a su país de origen", mientras que en el caso de los menores no acompañados "las competencias son del Gobierno de España", y las comunidades autónomas lo que hacen es "alojarlos en las instalaciones que tenemos".

El vicepresidente ha advertido de que "dentro de Andalucía tenemos ya una gran saturación de menores no acompañados en nuestros centros", y ha comentado que "necesitamos que el Gobierno nos diga cuál va a ser la distribución" de dichos niños llegados a Ceuta por el conjunto del país.

No obstante, ha indicado que, mientras el Gobierno aclara esta cuestión, "no podemos esperar a que estos menores estén sencillamente abandonados, en la calle". "Eso no es posible", ha aseverado el vicepresidente de la Junta, aunque ha insistido en que el número de plazas con el que cuenta Andalucía para acoger a estos menores es "limitado".