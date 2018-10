Marín (Cs): Sánchez anuncia más dinero para las CCAA como "parche" para "callar la boca" a Andalucía

Actualizado 17/07/2018 11:05:10 CET

SEVILLA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ciudadanos (Cs) en Andalucía, Juan Marín, considera que el anuncio del Gobierno de aprobar próximamente la nueva senda de déficit y permitir a las Comunidades Autónomas 2.400 millones más de margen es un "parche" que va a servir para "callar la boca" a Andalucía sobre el abordaje de la financiación autonómica.

"Siempre es positivo que haya más dinero, pero es un parche porque la situación es que algunos no reconocen que los recursos son limitados", ha dicho Marín, en una entrevista en Canal Sur Televisión recogida por Europa Press, donde ha subrayado que hay dos caminos: o tener servicios públicos "más eficientes" y "luchar contra el fraude" o "subir los impuestos a los españoles".

Así, el líder andaluz de Cs ha remachado que "no hay maquinitas de hacer billetes" y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "se ha dado cuenta de que las cuestiones que parecían que se podían hacer de una manera" en la práctica no pueden desarrollarse como al principio se pensaba. En esta línea ha abogado por hacer propuestas "que no solamente sean razonables sino posibles" y no "tirar con pólvora ajena" y "después pagan los ciudadanos".

Con todo, ha aclarado que "bienvenido cada euro" que se destine a Andalucía, pero los pasos del nuevo Gobierno, según ha dicho, no se corresponden con lo que decía que había que hacer la presidenta de la Junta, Susana Díaz y la exconsejera de Hacienda, ahora titular del Ministerio, María Jesús Montero.

Hace unos meses, Montero y Díaz "decían que era necesario que se reformase ya" la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) pero ahora, el Gobierno anuncia 2.400 millones más para las comunidades que son "para callar la boca a Andalucía" pero ese, según ha remarcado, "no es el sistema para garantizar los servicios públicos".

NO A LA SUBIDA DE IMPUESTOS Y A LOS PRIVILEGIOS

Preguntado sobre por qué Cs cerró la puerta a unirse al acuerdo de financiación aprobado por el Parlamento andaluz, Marín ha aseverado que fue porque su formación no estaba de acuerdo con que "se subieran impuestos" y con que algunos tuvieran "privilegios sobre otros". Detrás de ese acuerdo, según ha dicho, había una "subida de impuestos sobre la clase trabajadora" cuando lo que hay que hacer es "hacer una gestión eficaz" y que "cada euro que se gaste la Administración andaluza" sea para garantizar los servicios públicos.

Según ha dicho, eso es algo que el acuerdo no recogía y, además, "no quería luchar contra el fraude y contra la economía sumergida". "Lo tenemos claro, no queremos subida de impuestos y queremos ser iguales al resto de españoles", ha resumido.

De otro lado, sobre la posible creación de una comisión de investigación en el Parlamento andaluz sobre las tarjetas de crédito de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), Marín ha dicho que sería buena "muy probablemente" porque lo "lógico" es escuchar a las personas implicadas y si es en una comisión de investigación a eso "no hay que temerlo" si "no se tiene nada que ocultar.

"Dar explicaciones es sano en democracia", ha afirmado, al tiempo que ha abogado por "escuchar primero para saber quien es el culpable" antes que exigir responsabilidades y pedir dimisiones. Así, ha sugerido que el consejero de Empleo, Javier Carnero, acuda a la Diputación Permanente del Parlamento para explicar "lo que no pudo contar en su momento porque dijo que estaba bajo secreto de sumario".