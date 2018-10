Marín (Cs): "Vamos a salir a ganar las elecciones en Andalucía, a darle la batalla al bipartidismo"

Publicado 17/07/2018 11:11:42 CET

SEVILLA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente y portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento andaluz, recién reelegido como candidato a la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha asegurado este martes que cuando se convoquen las elecciones en esta comunidad autónoma, el partido que lidera "va a salir a ganar, a darle la batalla al bipartidismo del PSOE-A y del PP-A".

En una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, Marín ha restado importancia a los sondeos que dan una buena posición a Cs en las próximas autonómicas porque las encuestas, a su juicio, "son estados de opinión en un momento concreto de la población y eso no significa que cuando lleguen elecciones vayamos a conseguir esos resultados". "Hay que trabajar cada día, hay que seguir ganándoselo cada día hasta las elecciones", ha agregado.

Así, ha asegurado que Cs está en condiciones de afrontar el reto de cambiar el gobierno de Andalucía. "Vamos a salir a ganar las elecciones en Andalucía, a darle la batalla al bipartidismo del PSOE-A y del PP-A, que han estado 37 años en Andalucía y, desafortunadamente para los andaluces, seguimos con datos socieconómicos que no son los mejores del país", ha afirmado.

No obstante, Marín ha dicho que una vez que se conozcan los resultados que arrojen las urnas, "veremos cuáles son los proyectos políticos que o nos pueden apoyar a nosotros para gobernar o nos sentaremos a dialogar para que Andalucía siga teniendo estabilidad", porque la estabilidad, para Cs, debe ser "el principal objetivo de cualquier fuerza política".

El líder andaluz del partido naranja también ha insistido en que no existen motivos para que se adelanten las elecciones en Andalucía porque esta comunidad tiene estabilidad y presupuestos para el 2018, "no hay ninguna excusa para que el PSOE-A no pueda ejecutar su proyecto".

"Otro asunto son los intereses que pueda haber detrás de un adelanto en Andalucía", ha advertido Juan Marín, que cree que la situación de la política nacional al PSOE-A y a Susana Díaz "se le ha complicado mucho". Como ejemplo ha puesto la financiación autonómica, pues Pedro Sánchez "en vez abordar esta reforma, nos da 350 millones para que nos callemos la boca", ha criticado.

Entiende, por tanto, que hay situaciones que pueden provocar que el PSOE-A decida adelantar las elecciones "para no ver perjudicadas sus expectativas electorales", y entre esos motivos se ha referido también al juicio que se está desarrollando por el caso de los ERE.

Pero, ha insistido Marín, "no hay ningún argumento sólido para adelantar las elecciones". "En Andalucía hay estabilidad y presupuestos, y eso es lo mejor que le puede suceder andaluces para que haya crecimiento económico, para garantizar los servicios públicos y para seguir creciendo y pueda bajar el paro. Los intereses si hay adelanto serán del PSOE-A, no de los andaluces", ha remachado.

En otro orden de cosas, y sobre las primarias que acaba de vencer para ser el candidato de Cs a la Junta, ha agradecido el respaldo que ha obtenido, a la par que ha señalado el cambio "espectacular" que ha experimentado la fuerza naranja en los tres años y medio que lleva con presencia en el Parlamento andaluz.

En este tiempo, como ha señalado Marín, los inscritos en Cs en Andalucía han pasado de 1.200 a unos 30.000, un cambio que ha tenido lugar "a base de muchísimo esfuerzo y mucha ilusión" y que ahora "se recompensa con la consolidación del proyecto".