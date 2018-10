Marín: Cs demostrará que en Andalucía "se puede vencer al bipartidismo rancio de PP y PSOE"

Actualizado 28/09/2018 13:09:36 CET

Reta a Susana Díaz a que diga que "no va a gobernar Andalucía con Podemos" ni su nueva "coalición con IU"

SEVILLA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente y portavoz del grupo de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento andaluz, Juan Marín, ha defendido este viernes que su partido va a demostrar en las próximas elecciones autonómicas que en Andalucía "se puede vencer al bipartidismo rancio de PP y PSOE".

Así lo ha proclamado durante su intervención en la inauguración de la convención 'España Ciudadana' que el partido naranja celebra desde este viernes en Sevilla y en la que ha estado precedido en el uso de la palabra por el secretario general de Cs, José Manuel Villegas.

Marín, que se ha mostrado "orgulloso" de que el presidente de Cs, Albert Rivera, y la portavoz nacional del partido, Inés Arrimadas, participen en esta convención, ha lamentado que, en Andalucía, "algunos estén preocupados solamente por ser presidente de la Junta y otros por ver cómo aguantan en el sillón o en su chiringuito". Frente a ellos, ha apuntado que el partido naranja lleva "cuatro años haciendo un trabajo muy difícil" y está dispuesto a seguir "dejándose la piel mucho más de lo que lo estamos haciendo".

En esa línea, ha subrayado que en Cs no son "inmovilistas ni conformistas", y en su ADN no está "el chip de que aquí es imposible cambiar nada". De hecho, según ha defendido, están demostrando que "en Andalucía pueden cambiar las cosas", y "vamos a demostrar que en Andalucía se puede vencer al bipartidismo rancio de PP y PSOE" tras "casi 40 años con un régimen socialista" gobernando la comunidad autónoma.

Según Marín, en Andalucía "el mejor socio" del PSOE ha sido el PP, porque "para mantener sus chiringuitos y estructuras siempre se ponen de acuerdo los dos partidos", y "solamente va a ser posible la regeneración y cambiar las cosas en Andalucía cuando gobierne Ciudadanos". En esa línea, ha criticado que, "cuando hablamos de aforamientos" -de los que ha insistido en mostrarse en contra--, los dos citados partidos "se esconden" porque sí "quieren privilegios".

Marín, que se ha mostrado convencido de que será el próximo presidente de la Junta, ha afirmado que, cuando el partido naranja reciba "esa oportunidad" que le den los andaluces para gobernar, lo harán "para mejorar la vida" de sus ciudadanos, y ha defendido que "la normalidad es que, cuando a un presidente de gobierno, diputado, representante parlamentario, se le cita a una comisión, que vaya y dé la cara y dé explicaciones".

También ha señalado que el presidente del PP-A, Juanma Moreno, "está ocupado en que Cs le haga presidente" de la Junta, y la jefa del Ejecutivo andaluz y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, "en que Cs la haga presidente", pese a que la líder socialista "da su palabra y la firma", pero "la incumple cuando toca la hora de hablar de chiringuitos". Frente a ello, Marín ha mantenido que él sólo está "ocupado en que los andaluces nos den la oportunidad de dirigir y presidir Andalucía".

Además, ha advertido de que el partido naranja "no va a ser presidente o a gobernar con los que quieren romper este país" ni "con los populistas", y ha retado a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, a que diga que "no va a gobernar Andalucía con Podemos o con su nueva coalición con Izquierda Unida", en alusión a la marca electoral 'Adelante Andalucía'.

"GRAN OPORTUNIDAD" PARA ANDALUCÍA

Para Marín, "por primera vez Andalucía tiene una gran oportunidad" que ha llamado a "aprovechar para cambiar lo que hasta ahora ha venido ocurriendo" en la comunidad, aunque ha presumido de "cosas buenas" que Cs ha logrado en la región durante la presente legislatura, y pese a lograr únicamente nueve diputados en los comicios autonómicos de 2015. En esa línea, ha dedicado palabras de agradecimiento "a los andaluces que nos dieron la oportunidad de entrar en el Parlamento" y a los diputados que han estado "trabajando codo a codo" con él en estos tres años y medio.

Ha pedido a los simpatizantes de Cs a que ahora ayuden a sus representantes "no solamente a estar en el Parlamento, sino a cambiar el futuro de Andalucía y España", y al respecto ha parafraseado a Rivera para manifestar que "no se puede gobernar España sin Andalucía", y también ha opinado que no se puede entender España sin Andalucía.

En esa línea, ha reivindicado que su partido encarna a "una Andalucía que piensa en España" como "un país grande que debe ir a Europa a pedir paso, a poner encima de la mesa políticas que mejoren la vida de los españoles" y que "no quiere excluir a nadie".

Marín ha concluido exponiendo su "sensación de que, en Andalucía, el reloj del tiempo se ha parado", y así ha sido "durante 37 años por las políticas inmovilistas que hemos visto hasta ahora", y ha llegado el momento de que a Cs le toque "darle cuerda a este reloj" y "ponerlo en marcha". "Ha llegado la hora de poner en marcha el reloj de Andalucía, y eso sólo será posible cuando Ciudadanos gobierne Andalucía", ha proclamado el líder andaluz del partido naranja, quien en ese sentido ha afirmado que su partido va a "cambiar" España, y "vamos a empezar por Andalucía", según ha augurado.