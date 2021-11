Marín espera que PSOE-A "reconsidere su posición" en el "último intento de negociación" y se abstenga en el Presupuesto

SEVILLA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha confiado este viernes en que el PSOE-A, ante el "último intento de negociación" del Presupuesto de 2022 que va a llevar a cabo el consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Espadas, en los próximos días y antes de la celebración del Debate de totalidad de las cuentas en el Parlamento, reconsidere su posición y decida abstener ante el proyecto de ley para que pueda seguir su tramitación.

"Con una abstención sería suficiente y no haría falta que votaran favorablemente", ha indicado Marín, en declaraciones a los periodistas en Sevilla, en referencia tanto al PSOE-A como a Vox, partidos que, a su juicio, "se han quedado sin ningún argumento a la hora de plantear excusas para no sacar adelante el Presupuesto de 2022".

Sin embargo, ha considerado que "hay unos intereses partidistas y electoralistas muy claros". De hecho, según Marín, Vox pidió ayer claramente elecciones andaluzas porque quiere cuanto antes acelerar ese proceso para perder "menos apoyos de los andaluces" en vista de que "les va muy mal en los sondeos".

Por su parte, según el vicepresidente, el PSOE-A sigue "enredado en cuestiones de carácter interno" y Juan Espadas todavía sin decidir si "abandona o no" el Ayuntamiento de Sevilla y si se va o no al Senado, porque no saben quién va a ser el relevo, si la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, o el que sería el "relevo lógico y razonable, el número dos de la lista en las municipales".

Para Marín, los andaluces están ya un poco "cansados" de actitudes como las de esos partidos y ha considerado que cuando el PSOE-A "se aclare y tenga claro que el interés de los andaluces tiene que estar por encima de las siglas de su propio partido", quizás empiece a ser ese PSOE que sí "intenta ayudar de verdad a los andaluces".

Ha confiado en que el PSOE-A, por "una vez en la vida, sea responsable" y si no va a votar a favor de los Presupuestos, dé su abstención. "Si no lo hace tampoco me va a sorprender", ha expresado Marín.