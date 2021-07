Marín, tras el "muy buen" resultado del sondeo del Centra: Cs empieza su "remontada para volver a gobernar" en Andalucía

SEVILLA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta y coordinador autonómico de Ciudadanos (Cs) en Andalucía, Juan Marín, ha valorado como "muy buenos" los resultados que atribuye al partido naranja en estimación de voto el barómetro de la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra) conocido este lunes, y ha considerado que con ellos empieza la "remontada" de su formación para "volver a gobernar" en la comunidad tras las elecciones autonómicas previstas para el año que viene.

A preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en Sevilla tras mantener una reunión de trabajo con los coordinadores provinciales del partido, el líder andaluz de Cs ha valorado el barómetro de estimación de voto que ha publicado este lunes el Centra, dependiente de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, que pronostica una victoria del PP en elecciones autonómicas con un 37,9% de los votos y 48-52 escaños, aventajando en 14,6 puntos al PSOE-A, que se quedaría con entre 28 y 29 diputados, mientras que Cs caería de tercera a quinta fuerza en el Parlamento andaluz, donde lograría 7 u 8 escaños, frente a los 21 conseguidos en los comicios de diciembre de 2018.

Juan Marín ha subrayado que, "hace apenas un mes", Cs estaba "en un cuatro o un cinco por ciento de intención de voto", pero, "en el momento en que deja de haber ruido y nos centramos en la gestión, en lo que estamos haciendo por los andaluces, Ciudadanos evidentemente crece y está en un 8,7 por ciento" de estimación de voto en esta encuesta.

"Después de todo lo que ha sucedido, creo que tengo que agradecer a los andaluces que recuperen la confianza en un proyecto político de Ciudadanos", que está "creciendo, y esto es una buena noticia", según ha sostenido Juan Marín para agregar que ese aumento en expectativa de voto del partido naranja "significa que en Andalucía se garantizan la estabilidad, las reformas".

El vicepresidente ha reconocido que el PP-A "se está manteniendo en una posición desde hace ya algunos meses en torno a los 48 y 50 escaños, es decir, con una intención de voto en torno al 30-31%", y ha agregado que "mucha parte de la gestión de las consejerías de Ciudadanos" en la Junta, "los andaluces, o no lo identifican especialmente con nuestra formación política o, sencillamente, nosotros no sabemos comunicarlo bien, y eso es lo que tenemos que hacer en ese momento", ha añadido el dirigente 'naranja'.

En esa línea, Juan Marín ha reivindicado a Cs como "esa alternativa de centro liberal que necesita Andalucía para que realmente las reformas se puedan llevar a cabo", y ha llamado la atención sobre las caídas en estimación de voto que registran el PSOE-A y Vox respecto al anterior barómetro del CentrA. En concreto, ha destacado que dicho último partido "se deja casi siete puntos con respecto al último" sondeo.

"Nosotros (Cs), en cambio, volvemos a crecer y a un ritmo importante en este último mes especialmente, después de todo lo sucedido en la Comunidad de Madrid", según ha puesto de relieve Juan Marín aludiendo a las elecciones en dicha región del pasado 4 de mayo, tras las que el partido naranja se ha quedado sin representación en la Asamblea autonómica, y para justificar que su valoración del barómetro del Centra es "muy positiva" para la formación que lidera.

REIVINDICACIÓN DEL ACUERDO DE GOBIERNO CON EL PP-A

En esa línea, Marín ha apuntado que, "en este momento", en Ciudadanos "estamos empezando la remontada", la que "dentro de un año nos va a volver a llevar a gobernar Andalucía", según ha continuado para subrayar que su formación va a "intentar por todos los medios reeditar el acuerdo de gobierno" con el PP-A en la comunidad, porque "parece que a los andaluces les sienta bien un Gobierno del Partido Popular y Ciudadanos".

"Y, como las mayorías absolutas se olvidaron o se perdieron, creo que a nosotros lo único que nos queda ahora mismo a crecer", ha añadido el líder autonómico de Cs, que, aunque ha remarcado que lo que se ha conocido este lunes sólo "es un sondeo, un estado de opinión", ha insistido en subrayar que para su partido "es muy positivo, porque hemos venido desgraciadamente sufriendo un castigo inmerecido, al menos también en Andalucía, donde no hemos cometido errores y hemos hecho un trabajo muy bien hecho", según ha argumentado.

CONTRA LOS POSICIONAMIENTOS POLÍTICOS "EXTREMOS"

También ha opinado que, "muchas veces, los posicionamientos a lo mejor extremos es lo que los andaluces no comparten, porque es muy difícil de explicar", y en esa línea ha augurado que "al PSOE le va a resultar imposible de explicar el 'sí' a los indultos" del Gobierno a los presos del 'procés' independentista catalán, y su candidato en Andalucía, Juan Espadas, "no va a poder hacerlo", al igual que "tampoco va a poder explicar cómo se puede ser alcalde de una ciudad como Sevilla y candidato a la Junta de Andalucía" a la vez, algo que "estamos viendo cada día", según ha añadido Marín.

De igual modo, ha agregado que el dirigente socialista "tampoco va a poder explicar cómo puede proponer a un candidato imputado por prevaricación como alcalde de Granada", en alusión a Francisco Cuenca, "además apoyado en tránsfugas", según ha criticado.

En referencia a Vox sin citarlo, Juan Marín también ha apuntado que puede pasar "factura" a una formación política decir "que a 13 'menas' --menores extranjeros no acompañados-- no se les puede dar la cobertura y las garantías que la ley establece para todos los que llegan a nuestro país".

"Yo creo que estos extremos al final lo que hacen es que realmente la gente vuelva al centro", que "es lo que está sucediendo", según ha sostenido el líder andaluz de Cs antes de apostillar que "algunas formaciones políticas como el PP y el PSOE quieren ocupar un espacio que no es suyo, que no es natural", porque "o son de izquierdas o son de derechas", y "no se puede estar en misa y repicando", según ha continuado.

Ha opinado que "los andaluces, que no tienen ni un pelo de tontos, saben que las políticas que se están llevando a cabo y las reformas que se están haciendo, la estabilidad, la tranquilidad y la serenidad que hay a la hora de tomar decisiones se están convirtiendo precisamente en un revulsivo económico para la comunidad autónoma", de forma que "la mayor inversión extranjera que llega a España es a Andalucía", territorio al que quiere venir "uno de cada tres viajeros de cualquier país europeo", según ha destacado.

Así las cosas, Marín ha concluido que, "lo que traslada fundamentalmente" el sondeo del Centra, "más allá de que tengamos un punto más o un punto menos" en intención de voto, es el estado de opinión de los andaluces acerca de que "hay un gobierno que funciona del Partido Popular y de Ciudadanos", así como que creen que "Cs es imprescindible para que las reformas continúen", y "nos permite en este momento poder empezar a reconquistar ese espacio" que el partido naranja estaba cediendo "por muchas cuestiones ajenas a lo que eran realmente las decisiones que tomamos en el Gobierno andaluz".

Marín ha defendido que "la gente en Andalucía es de centro, tranquila, moderada", y "lo que quieren es que los políticos les solucionemos la vida y no le compliquemos más las cosas, que bastantes problemas tienen con sus cosas todos los días", y "esa política la están viendo con el Gobierno del PP y Cs", según ha concluido el vicepresidente de la Junta.