Andalucía urge al Gobierno medidas para evitar "una crisis económica peor que la de 2007" tras el coronavirus

SEVILLA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha pedido este martes al Gobierno central que se deje de "improvisación" y tome medidas, así como que rectifique algunas situaciones, para evitar "una crisis económica peor que la de 2007" una vez pase la pandemia el coronavirus.

A preguntas de los periodistas, en concreto, Marín ha instado al Ejecutivo central a modificar el punto en el que las empresas se pueden acoger a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) mientras dure el estado de alarma, cuando, a su juicio, después de que se derogue el estado de alarma "habrá muchas empresas que no puedan recuperar su actividad hasta dentro de meses". "Si esto no se tiene en cuenta, después habrá muchos despidos y eso es lo que hay que evitar", ha subrayado.

Así, ha advertido de que "algunos se preocupan solo de la situación sanitaria", pero "hay otra situación social creada por la crisis económica que va a ser de dimensiones gigantescas", punto en el que ha criticado "la improvisación" del Gobierno central en la toma de medidas que afectan a la economía del país.

"Esperamos que el Gobierno empiece a entender que hay sectores que no van a recuperarse en meses y años y esperemos que lo tenga en cuenta para tomar decisiones en el Consejo de Ministros".

PIDE "LEALTAD"

Así, aunque ha señalado que no está en estos momentos en la decisión de validar o no los decretos del Gobierno central, sino que eso es trabajo del grupo de Cs en el Congreso, ha insistido en que "Ciudadanos siempre ha demostrado en cualquier institución que ha sido leal, primero está el ingerés general de los ciudadanos y, luego, el de los partidos políticos", aunque ha reprochado que "otros no lo entienden así".

"Estamos viendo deslealtades cada día, en Andalucía también, de algunos grupos que persiguen sacar tajada política en un momento tan delicado. Es deleznable", ha reprochado, frente a lo cual ha defendido que Ciudadanos "siempre va a ser un aliado" del Gobierno, igual que la Junta, "a pesar de que a día de hoy no recibamos ayudas, recursos ni los materiales necesarios".