Las aerolíneas ofertarán 4,8 millones de plazas con destino a Andalucía entre junio y septiembre

SEVILLA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha asegurado este jueves que este 2021 será un año donde "terminaremos con datos buenos", que ha fundamentado en datos como los 9,5 millones de turistas previstos en la campaña de verano, rozar los 20 millones de turistas como balance del año, tener en este momento el 90% de los hoteles abiertos, una ocupación media del 60%, y la previsión de que se venderán 4,8 millones de asientos de avión con destino a Andalucía entre el 15 de junio y el 30 de septiembre, 87% más que en 2020.

En una comparecencia en el Pleno del Parlamento de Andalucía, Marín ha definido a Andalucía como "una referencia turística", asentada sobre datos como que es la cuarta comunidad para la llegada de turistas internacionales y la primera en turistas nacionales, y ha sostenido que "se está reactivando el sector con su progresiva normalización".

Marín ha especificado que, frente a un dato global del 90% de la reapertura de la planta hotelera, en las zonas del litoral será de un 92-93%, que bajará a un 81-82% para el turismo de interior.

"Hemos intentado consolidar las condiciones con herramientas como el bono turístico, el sello Andalucía Segura, el seguro para viajeros internacionales", ha aseverado el vicepresidente y consejero de Turismo sobre la contribución del Gobierno andaluz a crear las condiciones para la reactivación del turismo.

El vicepresidente y consejero de Turismo ha apuntado, entre los indicadores para dar cuenta de la reactivación del sector, que "se han multiplicado por cuatro las reservas de la semana anterior", a lo que ha sumado los datos de la actividad aeportuaria como los 2.364 vuelos registrados hasta el 30 de mayo, un 1.476% más interanual, y la llegada de 163.000 turistas internacionales.

Marín, quien ha defendido la creación de empresas como dato ilustrador de la recuperación económica, como las 17.000 nuevas empresas a las que ha aludido, "muchas de ellas del sector turístico", ha defendido la necesidad de "cambio en el modo de comunicarnos" tras apelar a que "el mercado ha variado en el último año".

En este sentido ha indicado que la nueva campaña tiene como imagen a Antonio Banderas, que se presentará el día 24, a quien ha definido como "embajador de nuestra tierra", una campaña dotada con más de un millón de euros, con el convencimiento de que "el verano llega ya a septiembre y esperamos que se prolongue mucho más".

El objetivo de las campañas, según ha explicado Marín, es "la desestacionalización con independencia de las campañas de verano o Navidad" para propiciar "generar la notoriedad de la marca Andalucía, afinar la puntería porque el turismo es lo que es, un motor económico".

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo ha abogado por la declaración de turismno como "un sector estratégico", para lo que ha abogado por la dotación de "un marco jurídico, fiscal, con incentivos, con formación" tras apelar a que ha representado "el 13% del PIB y lo va a volver a hacer".

"Cuando finalice 2022 se comprobará como grata sorpresa que es un generador de empleo y riqueza", ha remachado tras recordar que el decreto de clasificación hotelera ha movilizado 2.200 millones de inversión y ha creado 8.000 empleos.

PSOE: "LOS DATOS SON EL FRUTO DEL TRABAJO DE MUCHA GENTE"

El diputado del PSOE, Felipe López, ha reivindicado que los datos turísticos son "el resultado del trabajo de mucha gente, del sector, que le ha permitido tener este peso", por lo que ha esgrimido la evolución de los datos turísticos como pasar de los 11 millones de turistas recibidos en 2000 frente a los 32,5 millones de 2019.

"No es el resultado del milagro de los socialistas en el Gobierno", ha afirmado, al tiempo que ha reprochado a Marín que "parece que ha inventado" el turismo, recriminación a la que ha sumado que el Gobierno andaluz "lo podía haber hecho mejor, no desde el regate en corto y la confrontación".

El parlamentario del PP, Bruno García, ha reivindicado que "la Junta de Andalucía está haciendo todo lo posible, sí" tras considerar que el Gobierno andaluz "está dando seguridad, que fue lo que hizo el pasado verano", mientras que ha alegado que "la mejor manera de dar certidumbre es la vacunación a un ritmo como ningún otro Gobierno autonómico", a lo que ha sumado un gasto del 7% del PIB en Sanidad. García ha reclamado, "ante la pregunta de si puede hacerlo solo la Junta de Andalucía", que "necesitamos la ayuda del Gobierno", administración a la que censurado que "no para de poner trabas al turismo".

El diputado de CS, Carlos Hernández White, ha defendido el trabajo del Gobierno andaluz con datos como los 181 millones destinados al sector, a lo que ha sumado iniciativas como el seguro para turistas internacionales, el sello Andalucía Segura, el decreto de clasificación hotelera, o el bono turístico para concluir que "su Consejería no ha estado inactiva", que ha contrapuesto a "la inacción del Gobierno de España".

El parlamentario de Adelante Andalucía, Guzmán Ahumada, ha recriminado a Marín que "dan ganas de decir que ya está todo arreglado" al argumentar que "es la misma película, está anclado en las cifras, en los números, pero no ha hablado de turismo".

"Escucharlo a usted no merece la pena", ha proclamado Ahumada, quien ha blandido que "sin la contención de la pandemia no hay recuperación económica", por lo que ha reclamado en este punto "si se les ha ocurrido fortalecer la Atención Primaria", mientras que ha descrito "la pandemia ha puesto de manifiesto sus grandes fallas", para apuntar entre "los males endémicos" del sector que "no se ha actuado contra los pisos turísticos".

La parlamentaria de Vox, Ángela Mulas, ha recriminado tanto al Gobierno andaluz como al de la Nación que "han condenando a la ruina y a la miseria" al sector de la hostelería y el turismo, "les han expropiado su derecho al trabajo y no les ha indemnizado", mientras que ha defendido que "los bares y restaurantes están señalados como culpables del contagio y no está demostrado científicamente".

Mulas, quien ha considerado que "las ayudas directas son insuficientes" para el sector, ha calificado de "esperpéntica la pugna en el Consejo Interterritorial de Salud", respecto a la cual ha concluido que "perpetúan el caos, la inseguridad jurídica" y ha considerado "un ejemplo más del fracaso del modelo autonómico".