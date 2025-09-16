Marlaska apunta que la presión contra el narcotráfico en Andalucía aumentó un 43% con más de 12.000 operaciones en 2024

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, durante una sesión de control al Gobierno en el Senado, a 16 de septiembre de 2025, en Madrid. - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha señalado este martes que la presión contra el narcotráfico aumentó un 43% durante el pasado año con más de 12.000 operaciones policiales desarrolladas en seis provincias andaluzas en el marco del cuarto Plan Especial del Campo de Gibraltar, en el que se ha realizado una inversión de 200 millones de euros.

"Durante los gobiernos del Partido Popular, no hicieron nada. Lo único que acontecía es que narcotraficantes eran liberados mientras se encontraban en los hospitales", ha contrapuesto el ministro durante su intervención en la sesión de control al Gobierno en el Senado donde la representante del PP Carmen Belén López Zapata le ha interpelado sobre si Almería cuentan con los medios adecuados para hacer frente al narcotráfico.

Grande-Marlaska ha reconocido que afrontar la delincuencia organizada es una tarea "harto difícil" con la que, sin embargo, el Gobierno está "comprometido desde el minuto uno", sentido en el que ha avanzado que su departamento trabaja ya en el quinto plan especial para la Campo de Gibraltar para el periodo 2026-2029.

El ministro ha asegurado que desde el Gobierno se trabaja para dotar de "más medios" a Policía Nacional y Guardia Civil, cuyas plantillas en la región andaluza "se encuentran al 95%", toda vez que se realiza "una evaluación constante de lo que es la criminalidad organizada y de su evolución".

En este sentido, ha especificado que la dotaciones policiales han crecido desde 2018 en Almería con 324 agentes mientras que con el PP "se perdían efectivos" con los que hacer frente al narcotráfico y al blanqueo de capitales con "operaciones reales y evidentes" apoyadas por las unidades centrales.

"Somos realmente un ejemplo y seguimos mejorando y trabajando para dar a nuestros hombres y mujeres más medios, lo que ustedes no hicieron", ha remarcado el responsable de Interior.

EL SUR, "PUERTA DE ENTRADA" DE LA CRIMINALIDAD

Frente a esta postura, la senadora 'popular' ha acusado al Gobierno de caer en la "inacción" y hacer que la costa andaluza, que "debe ser reconocida como frontera sur", se vea "presa de la inseguridad, del narcotráfico y del crimen organizado" al ser "la puerta principal de entrada", también, de la "inmigración ilegal".

"Su ministerio no está precisamente para alardear", le ha manifestado la senadora tras los incidentes registrados en las últimas semanas en las costas de Cabo de Gata, donde se han rescatado nueve cadáveres de inmigrantes que trataban de llegar a territorio europeo en pateras controladas por mafias.

Así, ha reclamado acabar con este "problema estructural" mediante la reforma del Código Penal para así endurecer la penas la 'petaqueo' y blindar mediante el reconocimiento de "profesión de riesgo" a los efectivos policiales.

"No cree ni en nuestra policía ni en nuestra Guardia Civil, si usted creyera en ellos no habría permitido que Armengol, a día de hoy, mantenga todavía secuestrada en el Congreso las leyes que le dan respaldo jurídico a nuestros agentes y a sus acciones", le ha afeado.

Para la senadora almeriense, la zona más oriental de Andalucía se ha visto "totalmente desprotegida" debido a la falta de medios, pues solo cuenta "con patrulleras viejas", lo que ha hecho que Guardia Civil y la Policía Nacional se vean "impotentes y desbordadas". Para ambos cuerpos ha solicitado más medios materiales así como potenciar las unidades de investigación contra el narco.

"La violencia crece, los narcotraficantes actúan con una actitud desafiante hacia nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a plena luz del día, armados con fusiles de guerra, con nuestras patrulleras obsoletas. Estamos ante una auténtica, auténtica emergencia", ha trasladado López Zapata.