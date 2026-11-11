Marta Bosquet se convierte en la primera mujer Defensora del Pueblo Andaluz con los votos de PP-A y Vox

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, saluda a Marta Bosquet, elegida como nueva Defensora del Pueblo Andaluz en el Pleno del Parlamento. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La que fuera presidenta del Parlamento andaluz en la XI Legislatura y diputada de Ciudadanos (CS) por Almería Marta Bosquet ha sido elegida este miércoles, 11 de noviembre, como nueva Defensora del Pueblo Andaluz --la primera mujer que alcanza dicha responsabilidad-- en el Pleno de la Cámara andaluza con los votos de los diputados de PP-A y Vox, y ante la ausencia de los representantes de los grupos de la oposición --PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía--, que se han ausentado del Pleno para apoyar la huelga general convocada por los sindicatos mayoritarios.

La votación para la elección de Marta Bosquet se ha llevado a cabo por llamamiento individual de los diputados y en urna junto con otras dos votaciones, para reelegir a Rafael Porras como presidente del consejo de administración de la radio televisión pública andaluza, y a María Jesús Botella como miembro del consejo de administración del ente público a propuesta del PP-A.

En concreto, la candidatura de Marta Bosquet ha sumado 66 votos a favor y ninguno en contra, según ha informado la presidenta del Parlamento, Ana Mestre, al término de la votación, por lo que ha alcanzado la mayoría de tres quintos de la Cámara requerida para ser elegida como titular de la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz.

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, anunció el pasado 9 de octubre a través de un mensaje en su cuenta en la red social 'X' la propuesta de su grupo para que Marta Bosquet se convirtiera en la primera mujer que dirija la institución del Defensor del Pueblo Andaluz en sustitución de Jesús Maeztu, que se encontraba en funciones desde septiembre de 2024 haber expirado su segundo mandato en dicho cargo.

En el momento de ser propuesta como Defensora del Pueblo, Marta Bosquet era presidenta del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (Ifapa), dependiente de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, y Moreno destacó de ella su "compromiso con el diálogo, su trayectoria, su amplio conocimiento jurídico y su marcada sensibilidad social", lo que la "convierten en una persona idónea para defender los intereses de los andaluces", según defendió.

TRAYECTORIA

Nacida en Almería en 1969, Bosquet ostentó el cargo de presidenta del Parlamento de Andalucía en la XI legislatura --de diciembre de 2018-abril de 2022--, después de que su formación, Ciudadanos, llegara a un pacto de gobierno con el PP-A que llevó a Juanma Moreno a la Presidencia de la Junta.

Fue diputada autonómica de Ciudadanos por la provincia de Almería desde 2015 a 2022. Cuenta con un Máster en Derecho Administrativo y Función pública, por la Escuela de Ciencias Jurídicas y es licenciada en Derecho por la Universidad de Granada, año 1994. En el ámbito laboral, cuenta con 22 años de experiencia profesional como letrada en ejercicio, desde abril de 1995 hasta el año 2015. Formó parte de un despacho de abogados en Almería, hasta que en el año 1998 abre su propio bufete.

Durante los años de ejercicio de su profesión, llevó la asesoría jurídica externa de diversas mercantiles, sobre todo de los sectores de la promoción y construcción, actividad agroindustrial y de restauración. Ha ejercido como abogada de particulares y de empresas en los ámbitos civil, penal, administrativo y concursal. Ha impartido clases de Derecho Penal en la academia del Centro de Estudios Universitarios de Almería, años 1999 y 2000.

En el ámbito político, durante la X Legislatura del Parlamento de Andalucía fue presidenta de la Comisión de Justicia; portavoz en la Comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural; portavoz en la Comisión de Igualdad y Políticas sociales; portavoz en la Comisión de Investigación de las Subvenciones para la Formación Profesional y el Empleo en Andalucía; portavoz de la Comisión Consultiva de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo Andaluz y Peticiones; portavoz en la Comisión de Empleo, Empresa y Comercio; vocal del grupo de trabajo relativo a Financiación Autonómica y vocal de la Comisión de Fomento y Vivienda. Asimismo, ha participado como ponente en diversos cursos y charlas.