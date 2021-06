Marta Bosquet reclama "más y mejores recursos para un abordaje integral" de las personas que padecen TCA

SEVILLA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet, ha participado en la lectura del manifiesto por el Día de Acción por los Trastornos de Conducta Alimentaria (TCA) que se conmemora este martes como cada 2 de junio, acto organizado junto a la Asociación TCA Andalucía y en el que también ha participado su presidenta, Patricia Cervera, y donde Bosquet ha reclamado "más y mejores recursos para un abordaje integral" de las personas que padecen estos trastornos.

En su intervención, la presidenta de la Cámara ha manifestado la importancia de visibilizar estos trastornos alimentarios y ha reivindicado "más recursos y unidades especializadas" para su abordaje. "Los representantes públicos debemos poner más y mejores recursos, con planes de detección más rápido y con protocolos de atención más eficaces para luchar contra el dolor de quienes lo padecen y de sus familiares", ha destacado, según recoge el Parlamento en una nota de prensa.

En este sentido, Bosquet ha resaltado el manifiesto que ha leído la asociación TCA Andalucía porque "es un paso más para seguir sensibilizando sobre los TCA y para visibilizar que hay salida y que, con la ayuda adecuada, se puede superar".

Además, también ha hecho un llamamiento a toda la sociedad a sumarse a esta campaña para llegar al mayor número de personas posible. "Nunca se sabe quién puede detectar en su realidad cercana un TCA o echar una mano a quien lo padece. Porque todos podemos ser decisivos a la hora de ayudar", ha matizado.

También ha tenido palabras de agradecimiento y reconocimiento hacia la asociación porque se han convertido en todo un ejemplo en "tan solo dos años" y "un instrumento necesario para la sociedad". "Gracias por trabajar juntos para superar injusticias y construir entre todos un mundo mejor, ayudando a muchas familias que han luchado en soledad demasiado tiempo", ha afirmado Marta Bosquet, quien ha dicho que, con ayuda, los trastornos de conducta alimentaria "se pueden superar".

La presidenta de la Cámara andaluza también ha recalcado el papel del Parlamento de Andalucía en la lucha contra las personas que sufren TCA y la de sus familiares. "Desde esta institución estamos comprometidos con atender la realidad de los trastornos de conducta alimentaria y decididos a avanzar juntos: instituciones, familias y sociedad civil, para que cada día sean menos los casos y más rápida la recuperación", ha dicho.

Finalmente, Marta Bosquet ha animado a la asociación a seguir construyendo y avanzando para ayudar a todas las personas con esta patología. "Sois un apoyo de las familias y una guía de las administraciones. Con vuestro ejemplo dais confianza a cientos de familias mostrándoles el camino para encontrar una salida tras tanto dolor y sois la mejor oportunidad para que en muchas casas se pase, por fin, de la desesperación a la esperanza", ha concluido.

UNA LUCHA DE LARGO

La Asociación TCA Andalucía ha relatado en un comunicado que a raíz de una campaña de recogida de firmas en 2019 de Patricia Cervera, actual presidenta, para que se creasen unidades de tratamiento en Andalucía, de las "decenas de escritos" que presentó a distintas instancias, y la repercusión que tuvo en los medios de comunicación, se unieron muchas familias a la lucha y constituyó una asociación cuyo fin es la reivindicación de estas unidades.

"Lo más importante es hemos logrado ser unos interlocutores fuertes, y estamos abriendo un camino que en Andalucía no existía. "Se han llevado a cabo distintas iniciativas en el Parlamento: varias preguntas de control, una proposición no de ley, mociones, y yo he comparecido en dos comisiones", relata Cervera, quien reclama más a la Junta de Andalucía.

Así pues, la asociación exige la implementación y consolidación de unidades especializadas TCA en Andalucía para el tratamiento multidisciplinar necesario, "que atiendan a la demanda real, y potencial, de una forma efectiva y se eviten los elevados costes asociados a la cronificación de la enfermedad".

Debido a la campaña de concienciación que están llevando a cabo, en la noche de este martes el Parlamento de Andalucía en Sevilla se iluminará de color morado y en el Pleno del día 10 se aprobará una Declaración Institucional.

También han logrado que se lleve esta declaración a Pleno en el Ayuntamiento de Granada, de Málaga, de Almería (también en la Diputación) y en Dos Hermanas (Sevilla), entre otros. Sus edificios también se iluminarán el día 2.

"Juntos podemos salvar vidas abocadas a un sufrimiento intenso, incluyendo a la muerte, si no reciben esta ayuda (tan fácil de ofrecer ya que no se requieren grandes inversiones, solo espacios y personal)", subraya Cervera.