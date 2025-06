Martín (UGT-A) advierte en un curso en la UPO sobre IA de su peligro si no se regula: "No es el futuro, es el presente"

SEVILLA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT Andalucía, Oskar Martín, ha advertido del peligro que representa la IA si no se regula, además de recordar que esta disciplina "no es el futuro, es el presente". Lo ha hecho en la clausura del curso 'Introducción a la Inteligencia artificial y su impacto en el empleo', celebrado en el marco de 23ª edición de Cursos de Verano de la Universidad Pablo de Olavide (UPO).

Según ha informado UGT-A en un comunicado, Martín ha agradecido que ofreciera su sede y su colaboración al director de la UPO, Francisco Oliva, así como a los investigadores que han intervenido, responsables institucionales, periodistas y compañeros y compañeras del sindicato ugetista.

El responsable sindical ha asegurado, en referencia a la IA, que "como todo avance tecnológico, no es neutro. Puede estar al servicio de la concentración de poder o de la redistribución justa. Puede servir para precarizar o para emancipar. Puede destruir empleo... o crear un nuevo mundo del trabajo más humano".

Martín ha puesto de relieve que en Andalucía, la inteligencia artificial ya está reconfigurando sectores enteros: desde la agricultura de precisión en el campo andaluz, hasta el análisis predictivo en la logística y los algoritmos en la selección de personal en grandes empresas.

La IA, señala, está afectando ya a la organización del trabajo, a la duración de las jornadas, a los ritmos y cargas laborales, a la evaluación de desempeño, e incluso, a la contratación y despido automático. Según el ugetista, la IA no es solo una herramienta: es también un campo de poder. Y como cualquier poder, si no se regula, perpetúa desigualdades.

De este lado, ha incidido en que si se hace bien, en consideración de Martín, se pueden generar empleos de calidad ligados a la tecnología, con valores, democratizar el acceso a la innovación, y situar a Andalucía en la vanguardia de una transformación digital con rostro humano.

Entre los ponentes del curso ha estado el secretario de Sectores Emergentes de UGT Andalucía, Pablo Sánchez, quien ha asegurado que "hablamos de inteligencia artificial, sí, pero en el fondo hablamos de algo mucho más humano: el trabajo, los derechos y el tipo de sociedad que estamos construyendo".

Sánchez ha incidido en la no neutralidad de la IA, para remarcar que "nace en un contexto, responde a intereses, y tiene consecuencias". "Por eso estamos aquí: para mirar más allá del cómo funciona, y entrar en el para qué sirve y a quién beneficia", ha apuntado, y ha subrayado que "cada día que pasa lo tengo más claro: sin una mirada ética y social, la tecnología corre el riesgo de convertirse en una herramienta de exclusión más que de progreso".

Por eso, desde UGT-A defienden que el sindicalismo de clase en general y la UGT en particular debe estar presente en todos los espacios donde se piense, se desarrolle, se aplique o se legisle sobre inteligencia artificial en el ámbito laboral. "Porque si no estamos, otros decidirán por nosotras y por nosotros. Y no siempre lo harán desde la defensa del bien común", aclaran.

El curso, organizado por el vicesecretario general, Administración, Formación, Memoria Histórica de UGT Sevilla, Antonio Ortiz, ha contado, entre los ponentes, con la secretaria de Políticas Europeas de UGT Confederal, María del Carmen Barrera, quien ha desarrollado la Ley IA Europea.

En este sentido, el sindicato señala que "Europa ha respondido a los retos de la IA con Ley de Servicios Digitales, la Ley de Gobernanza de Datos y la Ley de Control de Riesgos. La IA es una nueva forma de poder y debe tener una Gobernanza en la que participen los sindicatos el diseño y uso de la IA y una negociación colectiva específica".