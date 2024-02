Martos denuncia el "desmantelamiento" del autobús con Jaén y pide a la Junta "un servicio de calidad y estable"

JAÉN, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Martos ha denunciado el "desmantelamiento" de la línea de autobús que une la ciudad con Jaén y ha solicitado a la Junta de Andalucía que "tome cartas en el asunto" y garantice "un servicio de calidad y estable" que la empresa concesionaria (Cambus) no ofrece.

Ha sido el alcalde, Emilio Torres, el que, junto al concejal de Tráfico y Movilidad Urbana, Manuel Cortés, ha informado este jueves sobre la situación de este servicio público de transportes, sobre el que han recibido "muchísimas las quejas".

"Los horarios establecidos no se cumplen, los autobuses son antiguos y algunos hasta tienen goteras. Ya no hay un servicio para que los estudiantes, por ejemplo, puedan llegar a tiempo a sus clases. El motivo es que antes había un autobús directo y ahora entra en distintos pueblos, entro otros muchos despropósitos", ha comentado el regidor, quien ha añadido que los vecinos "sufren trayectos de hora y media para recorrer una distancia de 23 kilómetros".

Por ello, ha demandado al Gobierno andaluz, como responsable de esta línea de autobús, que "deje de hacer la vista gorda" y que "haga todo lo que esté en su mano para que la ciudadanía disponga del servicio de calidad que se merece".

"Exigimos lo que creemos que es justo. En el Consorcio de Transportes de Jaén son conscientes de la lamentable situación que sufren nuestros vecinos y no han hecho nada por evitarlo. Hay quien no llega a su cita médica y hay quien se tira esperando más de una hora a un autobús que nunca llega. Así no podemos seguir. El servicio es penoso", ha afirmado.

Igualmente, ha considerado que debe "asegurar esas condiciones dignas que se establecen en los convenios para los trabajadores" de Cambus, para la que le Juzgado de lo Mercantil ha nombrado un administrador concursal después de que los responsables de la empresa haya solicitado su liquidación.

Al respecto, han dicho ser conscientes de que la adjudicataria "no pasa por su mejor momento", pero "eso no es excusa para que los vecinos marteños sean los perjudicados". En este punto, han subrayado que la responsable del transporte entre los municipios y la capital es la Junta "y es ella la culpable" de lo que está sucediendo.

"Exigimos que cuanto antes se pongan a trabajar y hagan lo que tengan que hacer para que se terminen los retrasos y contemos con un horario de salida y llegada estable y al que nos podamos acoger, además de con unos vehículos que estén en perfectas condiciones", ha dicho.

En este sentido, el concejal de Movilidad Urbana ha advertido de que, en el marco de la competencia municipal, se pasarán inspecciones a los vehículos: "Los ciudadanos deben estar tranquilos porque los vehículos que lleguen a Martos estarán en las condiciones que tienen que estar", ha añadido.