Más de 100 conductores fueron detectados cada día en carreteras andaluzas tras haber consumido alcohol o drogas

Agentes de la Guardia Civil en una carretera. - GUARDIA CIVIL

SEVILLA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Durante la campaña especial de vigilancia y control de alcohol y drogas desarrollada por la DGT en carreteras andaluzas --entre el 13 y el 19 de julio--, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil han controlado a un total de 36.308 conductores, de los que 714 dieron positivo en alcohol y/o drogas, es decir, el 1,9% del total.

Esto supone que 102 conductores fueron detectados cada día al volante tras haber consumido alcohol y/o drogas, la mayoría de ellos (89,1%) tras un control preventivo y el resto, por infracciones, accidentes o por presentar síntomas, según ha señalado la delegación del Gobierno en una nota de prensa.

Los controles preventivos son una herramienta fundamental para detectar a aquellos conductores que se ponen al volante tras ingerir alcohol u otras drogas, poniendo en peligro no solo su seguridad, sino la del resto de usuarios de la vía.

En lo referente al alcohol, se han realizado 35.494 pruebas, resultando positivas el 1,2%, es decir, 447 conductores, cifras que se mantienen respecto a la última campaña de estas características.

De todas ellas, 410 (91,7%) fueron detectados en controles preventivos, 19 (4,3%) tras haber cometido una infracción, 17 (3,8%) por estar implicado en un accidente y una (0,2%) por presentar síntomas evidentes de ingesta de esta sustancia.

En el caso del alcohol, los conductores profesionales, los motociclistas y los conductores noveles han representado el 8% de los positivos en esta campaña, con nueve, 14 y 13 casos, respectivamente.

De los 447 conductores que dieron positivo, a 37 se les han instruido diligencias para su posterior traslado a la autoridad judicial por superar la tasa de 0,60 mg/l en aire espirado.

Además, contra otros cuatro conductores se han abierto diligencias y han sido puestos a disposición judicial por negarse a realizar las pruebas de alcoholemia.

En lo referente a las drogas, de las 814 pruebas de detección de drogas que se han realizado a conductores, 267 resultaron positivas en los test indiciarios, lo que supone el 32,8% del total, un 5% menos que en la campaña anterior.

De ellos, 226 fueron detectados en controles preventivos (84,6%), 24 tras haber cometido una infracción (9,0%) y 17 por estar implicado en un accidente (6,4%).

Como viene siendo habitual, el cannabis, es la principal sustancia presente en los casos positivos (39,4%), seguido de la cocaína (30,7%), las anfetaminas y metanfetaminas y los opioides.