Más de 1.000 estudiantes analizan en Córdoba los retos de la ciberseguridad en la jornada 'Security High School'

Autoridades, ponentes y organizadores, durante la inauguración de las jornadas en el salón de actos Juan XXIII. - UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Análisis de 'malware', ciberataques, estafas digitales, propagación de 'fake news', 'hackeo' de webcams o ciberseguridad en la automoción son sólo algunos de temas que componen el programa de las jornadas 'Security High School', un evento que este año alcanza su XI edición y que ha reunido en Córdoba a más de un millar de estudiantes con un propósito claro: discutir y analizar los retos y últimos avances sobre ciberseguridad, un sector cada vez más estratégico para empresas, administraciones públicas y particulares ante la proliferación de amenazas cibernéticas en un mundo cada vez más digitalizado.

Según informa la Universidad de Córdoba (UCO) en una nota, las jornadas, nacidas en Córdoba en el IES Fidiana y organizadas por el Aula de Ciberseguridad y Redes de la UCO, tienen como objetivo mejorar la cualificación de los asistentes en materia de seguridad informática. Concretamente, están dirigidas al alumnado de Formación Profesional de la rama de Informática, además de estudiantes del Grado de Ingeniería Informática y público en general interesado por la ciberseguridad.

El evento, que ha arrancado este pasado jueves en el IES Fidiana con la celebración de ocho talleres prácticos sobre distintas temáticas, continúa a lo largo de este viernes en el Salón de Actos Juan XXIII del campus de Rabanales de la Universidad de Córdoba (UCO), donde ha sido inaugurado oficialmente por la directora del mencionado centro educativo, María Ángeles Domínguez; el profesor del centro escolar y coorganizador de las jornadas, Eduardo Sánchez; el coordinador del Aula de Ciberseguridad y Redes de la institución universitaria; Juan Carlos Gámez, y el rector, Manuel Torralbo.

En este contexto, Torralbo ha destacado la importancia de los temas que se abordarán durante las jornadas y la necesidad de que la población joven esté formada y preparada frente a aspectos clave en la actualidad como la ciberseguridad o la inteligencia artificial. Torralbo, además, ha recordado que la Universidad de Córdoba "tendrá sus puertas abiertas" para todos los participantes que continúen sus estudios en los próximos años, y ha agradecido al instituto Fidiana "su impulso, no sólo en la organización de estas jornadas sino en otras muchas actividades relacionadas con la divulgación y transmisión de la ciencia".

La actividad acoge a alumnado de toda Andalucía y distintos puntos de España, algunos de los cuales participarán como conferenciantes. La jornada, además de talleres prácticos, contempla la celebración de seis charlas en las que se abordarán aspectos de máxima actualidad y en las que participarán 18 ponentes de reconocido prestigio en el ámbito de la seguridad informática, así como alumnado con experiencia en competiciones nacionales de ciberseguridad y jóvenes promesas del sector.

Algunos de los ponentes más destacados del programa son el brasileño Jezer Ferreira, que trabaja en programas de formación con la Interpol, el inspector de Policía Judicial Karim Mohamed, que opera en una de las comisarías que más casos de ciberdelitos resuelve en España, o el profesor Eduardo Sánchez, formador y colaborador con diferentes gobiernos extranjeros y distintos Cuerpos de Seguridad del Estado como Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Foral de Navarra o Mossos d'Esquadra. Toda la información de las jornadas puede consultarse en el enlace 'https://securityhighschool.es/'.