Más de 160 mayores de Córdoba comparten una jornada de playa organizada por la Delegación de Mayores del Ayuntamiento

Un grupo de personas mayores disfrutan de un día de playa. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 165 mayores de los Centros de Participación Activa para Personas Mayores (CPAPM) de Ciudad Jardín y Osario Romano de Córdoba participan este miércoles en un viaje a la playa malagueña de El Palo, una de las actividades incluidas en el programa de viajes que organiza cada verano la Delegación de Mayores del Ayuntamiento de Córdoba para promover el envejecimiento activo, el ocio saludable y las relaciones sociales entre las personas mayores.

Según ha informado el Consistorio, en este 2026, se realizarán seis salidas por centro, lo que supone un total de 84 viajes programados para este verano, durante el cual 4.620 mayores podrán pasar una jornada de convivencia en distintos destinos del litoral andaluz. Esta cifra supone un incremento del 47% con respecto al verano de 2025. Hasta ahora se han realizado 15 viajes en el mes de junio y 30 en julio, incluyendo los previstos hasta final de mes.

Las jornadas en la playa continuarán durante agosto y las primeras semanas de septiembre hasta completar el calendario de este verano. Para participar en estos viajes, las Juntas de Gobierno de cada CPAPM abren un plazo de inscripción para que los socios puedan apuntarse de manera gratuita, siendo el único requisito estar inscrito como usuario del centro, trámite que también es gratuito.

Cada salida se realiza en autobús, con salida desde Córdoba a primera hora de la mañana y vuelta al finalizar la tarde. Los destinos son elegidos por los propios centros en función de las preferencias de los usuarios. Este verano, las playas de la provincia de Málaga continúan siendo las más demandadas, especialmente El Palo, Rincón de la Victoria y La Misericordia, aunque el programa también incluye desplazamientos a las costas de Cádiz, Huelva y Granada.

La teniente de alcalde y delegada de Mayores, Eva Contador, ha destacado que "estos viajes son una de las actividades más esperadas por nuestros mayores cada verano porque les ofrecen la oportunidad de pasar un día de playa, convivir con otras personas y participar en una actividad saludable y muy demandada por los centros".

Además, Contador ha señalado que "el incremento del número de viajes y de participantes refleja el éxito de este programa y nuestro compromiso con el bienestar de las personas mayores y con la mejora de su calidad de vida".