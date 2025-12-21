Más de 200.000 pensiones contributivas en Granada se revalorizarán un 2,7% en 2026

Archivo - Imagen de archivo de pensionistas. - MITECO - Archivo

GRANADA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las pensiones contributivas se revalorizarán en 2026 un 2,7%, con carácter general, conforme a los datos definitivos del Índice de Precios de Consumo (IPC) que se han conocido correspondientes al mes de noviembre. Esto supone que en la provincia de Granada se beneficiarán cerca de 182.000 granadinos y granadinas que reciben 204.502 pensiones contributivas del sistema de Seguridad Social.

Así lo ha informado el Gobierno en una nota, donde ha señalado que la revalorización supondrá, aproximadamente, 490 euros adicionales al año para las personas con la pensión media de jubilación, mientras que las pensiones medias del sistema aumentarán en torno a 425 euros anuales.

Las 20.489 pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado en la provincia también se revalorizarán conforme al mismo índice. De modo que un pensionista que perciba una pensión de 1.298,27 al mes (coincidente con la pensión media de jubilación en noviembre de 2025 en Granada) pasará a recibir en 2026 una pensión de 1.333,32 euros mensuales, lo que supone un incremento anual de 490,74 euros.

La fórmula utilizada para calcular la revalorización del próximo ejercicio es la establecida por la Ley 21/2021, que, además de fijar la garantía del poder adquisitivo de las pensiones, estableció otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones.

PENSIÓN DIGNA

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha destacado que "la revalorización de las pensiones es una muestra clara del compromiso del Gobierno con el bienestar de nuestros pensionistas".

Según ha explicado, esta subida contribuirá a "mejorar la calidad de vida de muchas familias granadinas, garantizando que nuestros mayores y las personas en situación de incapacidad cuenten con una pensión digna y suficiente para afrontar su día a día".

Así, "con la publicación del dato definitivo del IPC de noviembre, se asegura un año más el mantenimiento del poder adquisitivo de 9,4 millones de pensionistas en nuestro país y de cerca de 182.000 en nuestra provincia", ha añadido.

La Ley 21/2021, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones, que materializó el acuerdo previo alcanzado entre el Gobierno y los interlocutores sociales y dio cumplimiento a la 2ª Recomendación del Pacto de Toledo de "Mantenimiento del poder adquisitivo y mejora de las pensiones", estableció la revalorización de las pensiones conforme al IPC medio interanual calculado entre diciembre del año anterior (2024) y noviembre del año en curso (2025).