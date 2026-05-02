Archivo - Más de 21.000 progenitores andaluces acceden a la ampliación del permiso de nacimiento a 19 semanas. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 2 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 9.936 madres y 11.518 padres disfrutaron de la prestación de nacimiento y cuidado de menor, una prestación que se amplió en julio de 2025 hasta las 19 semanas de baja remunerada al 100% en sentido general y hasta 32 semanas para las familias monoparentales. En total, se han disfrutado 21.454 prestaciones en la región andaluza en el primer trimestre de este año.

Estas cifras se corresponden a periodos disfrutados entre enero y marzo de este año, por lo que no coinciden exactamente con el número de prestaciones tramitadas, ya que hay casos de prestaciones que pudieron iniciar el trámite en 2025 y continuar en 2026, ha aclarado la Delegación del Gobierno en Andalucía en una nota de prensa.

En concreto, entre enero y marzo de este año, la Seguridad Social ha abonado 23.009 prestaciones por nacimiento y cuidado de menor, de las que 10.549 corresponden al primer progenitor, habitualmente la madre, y 12.460, al segundo progenitor, normalmente el padre. Entre ellas, se han gestionado 166 prestaciones en procesos de familias monoparentales, de las cuales 162 correspondieron a mujeres y 4 a hombres.

El permiso de nacimiento consiste en 17 semanas hasta que el bebé cumple un año de edad, más dos semanas adicionales hasta que cumple 8. En el caso de las familias monoparentales, son 32 y cuatro respectivamente. Además, la cuantía de la prestación es equivalente a la base de cotización del mes anterior al parto, adopción, guarda o acogimiento, y se abona directamente por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) durante las semanas que dura el permiso.

Aunque la ampliación del permiso se produjo en julio de 2025, las semanas adicionales que se pueden disfrutar hasta los 8 años de edad del menor se han empezado a solicitar desde el 1 de enero de 2026. A estas semanas se pueden acoger retroactivamente las familias cuyos hijos hayan nacido a partir del 2 de agosto de 2024.

La baja por nacimiento y cuidado de menor, que es heredera de las antiguas prestaciones de maternidad y paternidad, se reconoce como un derecho individual y no transferible que tienen ambos progenitores. El gasto asociado a esta prestación, en Andalucía, en lo que va de 2026 ha sido de 139,6 millones de euros. El plazo de resolución, referido al total nacional, de la prestación de nacimiento y cuidado de menor en el primer trimestre de 2026 ha sido, de media, de 9,85 días.

La duración media de los permisos por nacimiento y cuidado de menor activas entre enero y marzo de 2026 ha sido de 112,2 días. La duración de la baja de las mujeres andaluzas dura 4 días más, hasta 114,2, que la de los hombres, que ha sido de 110,4. Es la primera vez que Cataluña supera en número de prestaciones de nacimiento a Andalucía. En concreto, en Cataluña se han gestionado 23.026 prestaciones y en Andalucía, 23.009. Les siguen Madrid con 20.047 y la Comunidad Valenciana con 13.427.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ofrece la posibilidad de solicitar la prestación por nacimiento y cuidado de menor de forma telemática. También se pueden solicitar telemáticamente los periodos sucesivos de descanso por nacimiento y cuidado de menor, si los progenitores optan por dividir el periodo.

Por otro lado, el número de excedencias dadas de alta entre enero y marzo fue de 1.437, de las que 1.146 correspondieron a mujeres, el 79,7%, y 291 a varones, lo que equivale al 20,3%. En conjunto, se ha registrado un aumento del 7,8% en el número de excedencias, con respecto al año anterior.

Los trabajadores pueden solicitar excedencia para atender a hijos/as o menores acogidos o para el cuidado de otros familiares. Los tres primeros años de excedencia para el cuidado de un hijo/a o menor acogido tienen la consideración de periodo de cotización efectiva a efectos de las prestaciones de la Seguridad Social por jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, maternidad y paternidad. También se considera efectivamente cotizado, a efectos de esas prestaciones, el primer año de excedencia para el cuidado de otros familiares.